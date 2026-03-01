قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مَنْ باع كبار المسئولين .. أحمد موسى يتساءل: كيف تم اصطياد قادة الصف الأول في إيران دفعة واحدة؟
8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل
قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد
4 مواجهات نارية اليوم في الجولة العشرين من الدوري المصري
دوي انفجارات يضرب الدوحة ودبي بعد تهديدات إيرانية جديدة | تفاصيل
إسلام صادق بعد مباراة الأهلى وزد : «توروب» علامة استفهام كبيرة
التليفزيون الإيراني يبث القرآن الكريم بصوت عبدالباسط عبدالصمد بعد إعلان وفاة خامنئي
بعد دفعة صاروخية إيرانية كثيفة| الإسرائيليون يهرعون للملاجئ وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والكويت
«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان
نظر مُحاكمة 6 متهمين بخلية بولاق أبو العلا .. اليوم
لطلاب الثانوية العامة .. رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026
هل الإسراف في الطعام بعد الإفطار يؤثر على مقاصد الصيام؟.. الإفتاء توضح
رياضة

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

محمد بدران

شهدت مباراة النادي الأهلي أمام نادي زد في بطولة الجمهورية مواليد 2009 أحداثًا مؤسفة، بعدما انتهت المواجهة بفوز زد بنتيجة 3-1 وتتويجه باللقب.

وعقب اللقاء، اندلعت أزمة بعد ما اعتدى عبد الرحمن سعيد، إداري فريق الأهلي مواليد 2009، على عبد الرحمن طارق يحيى نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، حيث قام بتوجيه لكمة له تسببت في إصابته بجرح احتاج إلى 8 غرز.

وتوجه عبد الرحمن طارق يحيى إلى قسم الشرطة في الشيخ زايد لتحرير محضر رسمي ضد إداري النادي الأهلي.

وكتب الناقد الرياضي احمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك "تعرض عبدالرحمن طارق نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي زد للضرب من عبدالرحمن سعيد إداري فريق الأهلي مواليد 2009 مما أسفر عن 4 غرز وتقرير طبي ومحضر بقسم الشيخ زايد وذلك في دوري الجمهورية 2009"

واضاف عبد الباسط "من تعرض للضرب من إداري الأهلي لفريق 2009 هو نجل عبد الرحمن نجل الكابتن طارق يحيى ويعمل في نادي زد  والضرب الذي تعرض له نتج عنه 8 غرز وليس 4 ومفيش صلح وحق ابني سيعود بالقانون"

زد 2009 يفوز بلقب دوري الجمهورية

وتُوّج فريق زد مواليد 2009 بلقب دوري الجمهورية للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه المستحق على الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحاسمة من البطولة.

بهذا الإنجاز، يواصل زد 2009 ترسيخ مكانته كأحد أبرز فرق الفئة العمرية في الكرة المصرية، مؤكدًا حضوره القوي في بطولات الجمهورية ومواصلة حصد الألقاب.

وتقام المنافسات وفق نظام الدوري من دور واحد، حيث سيستمر كل فريق بالمنافسة بنفس النقاط والأهداف التي حققها في المرحلة الأولى.

فريق زد مواليد 2009 دوري الجمهورية الاهلي مشاجرة

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

منتخب مصر

فيفا يحسمها.. مصير مجموعة مصر في المونديال بعد الحرب على إيران

توفيق عكاشة - الهجوم على إيران

الهجوم على إيران توقعه توفيق عكاشة.. ويكشف سر تنبؤه بالأحداث

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد أسرة شهد تتخذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الاتهامات

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد.. تحرك رسمي من أسرة شهد

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

أرشيفية

سعيد الزغبي: ما يحدث تحول تاريخي في قواعد الاشتباك.. والمنطقة بين حرب تحت السيطرة وصراع قد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط

أرشيفية

باحث : هدف الحرب يتجاوز إسقاط النظام الإيراني إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط

اشتعال فتيل الحرب في المنطقة.. خبير دولي: وقف فوري للقتال قبل الكارثة الشاملة

اشتعال فتيل الحرب في المنطقة.. خبير دولي: وقف فوري للقتال قبل الكارثة الشاملة

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

