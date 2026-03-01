8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

شهدت مباراة النادي الأهلي أمام نادي زد في بطولة الجمهورية مواليد 2009 أحداثًا مؤسفة، بعدما انتهت المواجهة بفوز زد بنتيجة 3-1 وتتويجه باللقب.

وعقب اللقاء، اندلعت أزمة بعد ما اعتدى عبد الرحمن سعيد، إداري فريق الأهلي مواليد 2009، على عبد الرحمن طارق يحيى نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، حيث قام بتوجيه لكمة له تسببت في إصابته بجرح احتاج إلى 8 غرز.

وتوجه عبد الرحمن طارق يحيى إلى قسم الشرطة في الشيخ زايد لتحرير محضر رسمي ضد إداري النادي الأهلي.

وكتب الناقد الرياضي احمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك "تعرض عبدالرحمن طارق نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي زد للضرب من عبدالرحمن سعيد إداري فريق الأهلي مواليد 2009 مما أسفر عن 4 غرز وتقرير طبي ومحضر بقسم الشيخ زايد وذلك في دوري الجمهورية 2009"

واضاف عبد الباسط "من تعرض للضرب من إداري الأهلي لفريق 2009 هو نجل عبد الرحمن نجل الكابتن طارق يحيى ويعمل في نادي زد والضرب الذي تعرض له نتج عنه 8 غرز وليس 4 ومفيش صلح وحق ابني سيعود بالقانون"

زد 2009 يفوز بلقب دوري الجمهورية

وتُوّج فريق زد مواليد 2009 بلقب دوري الجمهورية للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه المستحق على الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحاسمة من البطولة.

بهذا الإنجاز، يواصل زد 2009 ترسيخ مكانته كأحد أبرز فرق الفئة العمرية في الكرة المصرية، مؤكدًا حضوره القوي في بطولات الجمهورية ومواصلة حصد الألقاب.

وتقام المنافسات وفق نظام الدوري من دور واحد، حيث سيستمر كل فريق بالمنافسة بنفس النقاط والأهداف التي حققها في المرحلة الأولى.