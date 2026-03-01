قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

طقس اليوم
طقس اليوم
محمد الاسكندرانى

يبحث كثير من المواطنين عن حالة الطقس اليوم الأحد، خاصة المسافرين على الطرق السريعة والزراعية، لإختيار الأوقات المنافسبة للقيادة وارتداء الملابس المناسبة للسفر.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار موجة انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الأحد، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، ومائل للبرودة نهاراً على أغلب المناطق، بينما يظل شديد البرودة ليلاً.

درجات الحرارة المتوقع اليوم الأحد

 

وتوقعت الهيئة أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى. وفي السواحل الشمالية تصل العظمى إلى 17 والصغرى 11 درجة.

وفي شمال الصعيد تسجل 19 درجة للعظمى و06 درجات للصغرى، بينما تنفرد منطقة جنوب الصعيد بأعلى درجة عظمى بواقع 22 درجة و10 درجات للصغرى.

صقيع على المزروعات

 

وحذرت من فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

شبورة مائية

 

وتتكون شبورة مائية من الساعة 4 فجراً وحتى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وهناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. وفرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

ورصدت هيئة الأرصاد نشاطاً للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

الطقس اليوم طقس اليوم حالة الطقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة اليوم

