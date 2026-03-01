فتحي سند : الأهلي يهدر نقطتين ثمينتين بعد التعادل مع زد

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل مع ام زد بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.



وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بنتيجة 1-1 ويفقد نقطتين في صراع صدارة الدوري"

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21 في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.