إيران بمجلس الأمن: الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على بلادنا عدوان غير مبرر ونمارس حقنا المشروع للدفاع عن النفس

قال مندوب إيران لدى مجلس الأمن، إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الأراضي الإيرانية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، معربًا عن استنكاره لوجود ازدواجية في المعايير داخل المجلس.

مبررات واشنطن وتل أبيب

وأكد المندوب، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، أن العدوان تسبب في مقتل وإصابة مئات المدنيين، من بينهم أكثر من 50 طفلاً في هجوم استهدف مدرسة، مؤكدًا أن مبررات واشنطن وتل أبيب لتغيير النظام في إيران غير مشروعة وتشكل انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية.

وشدد على أن رد إيران على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية يُعد ممارسة مشروعة لحقها في الدفاع عن النفس، وأن طهران ستواصل الدفاع عن أراضيها ومصالحها حتى زوال العدوان، مضيفًا أن جميع قواعد ومنشآت وأصول القوات المعادية تعتبر أهدافًا عسكرية مشروعة وفق القانون الدولي.

سياسات مجلس الأمن

وأكد المندوب الإيراني أن الهجمات غير المبررة تؤكد الحاجة الملحة لإعادة النظر في سياسات مجلس الأمن وتعزيز دوره في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مع احترام سيادة الدول وعدم السماح باستخدام الأراضي كمسار لتصفية الحسابات السياسية.