منتخب مصر للكرة النسائية يخسر أمام الجزائر وديًا

خسر منتخب مصر للكرة النسائية أمام نظيره الجزائري بنتيجة 3 - 0، في مواجهة ودية أقيمت أمس السبت، بمركز المنتخبات الوطنية، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

وسجّل أهداف منتخب الجزائر لينا بوساحة في الدقيقة 47، إيناس خيري في الدقيقة 57 ونايلي نهاد في الدقيقة 87.

وفضّل الجهاز الفني بقيادة محمد كمال خوض تجربته الأولى بعد تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر للكرة النسائية، أمام المنتخب الجزائري أحد أبرز منتخبات القارة الأفريقية، والذي يضم 8 محترفات في دوريات أوروبية.

كما منح الجهاز الفني لمنتخب مصر الفرصة للعديد من اللاعبات الجدد خلال المباراة، وأشرك 19 لاعبة، للوقوف على مستوى جميع عناصر قائمة المنتخب، قبل الاستقرار على الهيكل الأساسي استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.