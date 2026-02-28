ضياء السيد يحسم الجدل حول عودة كيروش لتدريب منتخب مصر

أكد ضياء السيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لن يعود لتدريب منتخب مصر مرة أخرى، مشدداً على أن المدرب الحالي حسام حسن هو الأجدر بقيادة المنتخب ويجب أن يسانده الجميع.

وقال ضياء السيد، خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبد العزيز عطية عبر قناة “الشمس 2”: «كيروش أفضل مدرب عملت معه في مسيرتي، لكن مرحلته مع المنتخب انتهت، وحسام حسن الآن هو الخيار الأنسب لتوجيه المنتخب ومواصلة النجاح».

وأضاف أن دعم الجماهير والجهات المعنية للمدرب الحالي أمر أساسي لنجاح المنتخب في مشواره المقبل، مؤكداً أن الوحدة خلف الجهاز الفني ستصب في صالح الكرة المصرية.