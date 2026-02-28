ميلان يضع جيراسي نجم دورتموند على رأس قائمة أولوياته في الصيف

ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي إيه سي ميلان وضع اللاعب سيرهو جيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند، ضمن أبرز أهدافه لتعزيز خط الهجوم استعدادًا لموسم 2026-2027.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، يسعى ميلان للتعاقد مع جيراسي إلى جانب اللاعبين ماتيو ريتيدي ونيكولاس جاكسون المعار من تشيلسي، في خطوة تهدف إلى تجهيز هجوم قوي قادر على المنافسة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد جيراسي بقيمة 70 مليون يورو، وهو مبلغ لا يفضل النادي الإيطالي دفعه بالكامل، لكن المهاجم يبقى الهدف الأبرز في سوق الانتقالات القادم، نظرًا لما يقدمه من إمكانيات تهديفية عالية.

وأشار المصدر إلى أن ميلان كان قد أبدى اهتمامًا بجيراسي قبل انتقاله من شتوتغارت إلى بوروسيا دورتموند مقابل 17 مليون يورو، كما أن اللاعب أبدى رغبة في خوض تجربة جديدة في دولة مختلفة بعد تجربته في فرنسا وألمانيا.

يُذكر أن جيراسي قدم أداءً مميزًا هذا الموسم مع دورتموند، حيث سجل 16 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة في مختلف البطولات، مما يعزز مكانته كخيار رئيسي لصفوف الروسونيري في الموسم المقبل.

مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يبدو أن ميلان عازم على تعزيز خط هجومه بلاعبين قادرين على تقديم الفارق، وجيراسي يقف في مقدمة هؤلاء اللاعبين وفقًا للتقارير الإيطالية.