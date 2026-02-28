إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

أشاد عدد كبير من الجمهور والمتابعين بأداء الفنانة الشابة نوران ماجد في مسلسل "أولاد الراعي"، حيث انهالت ردود أفعال الجمهور مشيدين بتطور موهبتها وحضورها القوي ضمن سباق دراما رمضان الحالي.

وجاءت أغلب تعليقات المتابعين لتركز على قدرة نوران على التعبير بالملامح، حيث علقت إحدى المتابعات: "نوران مش مجرد وجه جميل دي بتمثل بعنيها وبملامحها قبل كلامها".



ووصف آخرون نظراتها في المشاهد الأخيرة بـ "العالمية"، معتبرين أنها تقدم أداءً راقياً يشبه أداء المحترفين.

وتفاعل الجمهور بشكل خاص مع قوة شخصيتها في مواجهة أبطال العمل، حيث جاء في التعليقات: "برافو عليكي إنك وقفتي قدامه ومخفتيش".

وأشاد المتابعون بأحداث المسلسل "بدأ يحلو ويحمس زيادة" بعد المواقف الأخيرة التي قدمتها نوران، ووصفها البعض بأنها "خطفت الكاميرا من الكل".

كما أشاد البعض على اختيار أدوارها، حيث كتب أحد المتابعين: "نوران ماجد دايما بتختار أدوارها صح".

وأجمع الكثيرون على أنها "من أشطر الوجوه الجديدة" في الموسم الرمضاني، واصفين وجودها بأنه "إضافة قوية ومذهلة" للعمل.

مواعيد عرض مسلسل أولاد الراعي

وأعلنت قناة CBC عرض مسلسل أولاد الراعي على شاشتها في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، على أن تُعاد حلقاته في الساعة 12:30 ظهرًا، و6:30 مساءً، و1:45 صباحًا.

كما أعلنت قناة DMC مواعيد عرضه في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة في تمام الساعة 7:45 صباحاً، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى 7:45 صباحاً، والإعادة الثانية 2 ظهر اليوم التالي، إلى جانب عرضه على منصة Watch it فى تمام الساعة 7:15 مساء.

أبطال مسلسل أولاد الراعي

ويشارك في بطولة مسلسل أولاد الراعي مجموعة كبيرة من الفنانين؛ أبرزهم: ماجد المصري، أمل بشوشة، وخالد الصاوي، وأحمد عيد، نوران مماجد، وإيهاب فهمي، ونرمين الفقي، إلى جانب شادي مقار، وتأليف ريمون مقار والعمل من إنتاج شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل أولاد الراعي

وتدور أحداث مسلسل أولاد الراعي في إطار اجتماعي تشويقي، حول أسرة مكوّنة من 3 أشقاء تمكنوا من بناء إمبراطورية قوية، إلا أن الخلافات والصراعات المحتدمة بينهم، إلى جانب تهديدات الأعداء من خارج العائلة، تقود إلى تصاعد الأحداث وتفاقم الأزمات.