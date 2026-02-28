قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي
ياسمين بدوي

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf .. يبدأ موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إتاحتها رسمياً  بداية من مساء اليوم السبت، بهدف توفير الفرصة لطلاب الثانوية العامة 2026 للتدريب والاستعداد الأمثل لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf المطروح نشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، يصل إلى 10 نماذج استرشادية لكل مادة، وذلك عبر الرابط التالي الذي سيكون متاحا بداية من مساء اليوم السبت


 

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 للصف الثالث الثانوي

رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 للصف الثالث الثانوي يمكن الوصول إليه بكل سهولة بمجرد تفعيله مساء اليوم السبت من خلال الضغط على https://ellibrary.moe.gov.eg/ ، ليتم تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf بضغطة واحدة وبشكل مجاني .

وعلى رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026 للصف الثالث الثانوي ،  سيتم اتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع الوزارة يوميا في تمام الساعة ٩ مساء وفقا للجداول المعلنة والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل.

اجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 

 بالتوازي مع إتاحة تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf من موقع وزارة التربية والتعليم ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إتاحة اجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي عبر قناة "مدرستا ٣" عبر سلسلة من الحلقات التي سيتم إذاعتها يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.
 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه خطوة  إتاحة تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf من موقع وزارة التربية والتعليم  ، تستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب امتحانات الثانوية العامة 2026 ، معربة عن خالص الأمنيات لهم بالسداد والتوفيق.

النماذج الاسترشادية الثالث الثانوي الثالث الثانوي 2026 وزارة التربية والتعليم موقع وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلان زوجها .. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين من الرعاية المركزة

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

ترشيحاتنا

الخزانة الأمريكية

الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن وزير دفاع مالي وقائدين عسكريين

ترامب

ترامب عن إيران : لست سعيدا بحقيقة عدم استعدادهم لمنحنا ما نحتاجه

زلزال

بقوة 4.7 درجة .. زلزال يضرب منطقة شماخينسكي بأذربيجان

بالصور

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد