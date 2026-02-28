قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة زيزو وتريزيجيه.. موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري والقنوات الناقلة
10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم باقي الشهر
كيف خطط السادات لمفاجأة نصر العاشر من رمضان وخدع العالم بذكائه
ترامب:سنبدد أسطولهم البحري والجيش الأمريكي ينفذ عملية لتدمير صواريخ إيران
الشرطة الإيرانية: الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي سبب للقلق
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري الممتاز
الهروب خارج إسرائيل.. العشرات يسجلون طلبات إجلاء من دولة الاحتلال
مسؤول أمريكي: نفذنا ضربات جوية وبحرية ضد إيران
ترامب: سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي
عاجل| وكالة إرنا الإيرانية: الرئيس مسعود بزشكيان بخير
إطلاق 7 صواريخ.. دوي انفجارات قرب مقر إقامة المرشد الإيراني
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
أخبار البلد

اتأجلت سنتين.. حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء يوليو القادم

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

قال  الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،  ردا على الحديث المتكرر عن ارتفاع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل إنه لا نية لزيادة أسعار الكهرباء، مؤكدا أن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة منذ عامين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

وأضاف وزير الكهرباء ، أن ذلك يأتي رغم وجود مستحقات لوزارة البترول تعدت  97 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الوقود. 

وأوضح عصمت  أن الوزارة تحركت بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في آليات احتساب تكلفة الوقود، بما يسمح بصرف الفروق بصورة منتظمة، وضمان إدراجها بدقة ضمن تكلفة إنتاج الكهرباء.

وتابع وزير الكهرباء، أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تقلبات أسعار الوقود، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وضعت خطة  تستهدف دعم استقرار الشبكة القومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ برامج التحول الرقمي، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامتها،فالوزارة حريصة على تقديم خدمة مميزة للمواطنين و بأعلى معايير الجودة ، فتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء هو على رأس أولويات الوزارة بالتنسيق مع وزارة البترول، لافتا إلى أن هناك خطة عمل مشتركة لتأمين احتياجات المواطنين خلال صيف 2026 وعدم انقطاع الكهرباء. 

وأشار مصدر بوزارة الكهرباء أنه  الوزارة  بدأت  تطبيق خطة شاملة لرفع الدعم عن الكهرباء تدريجياً منذ يوليو 2014، بهدف رفع الدعم نهائياً في خلال 5 سنوات، لكن تم مدها عدة مرات لتنتهي في العام المالي 2025-2026 أو 2026-2027.

ولكن بتوجيهات من القيادة السياسية تم تأجيل الزيادة سنتين حتى الآن لرفع الأعباء المالية عن المواطنين فكانت آخر زيادة في 
 في أغسطس 2024،  بنسب تراوحت بين 15% و25%، وهذا هو سبب الحديث عن ارتفاع متوقع في أسعار شرايح الكهرباء في يوليو من كل عام. 


 

