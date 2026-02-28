نصر عزام يتحدث عن موقف الزمالك من عقوبه الكاف

كشف نصر عزام مستشار القانوني لنادي الزمالك موقف النادي من عقوبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” بشان تهديده بالانسحاب من السوبر الافريقي

وأكد نصر عزام في تصريحات تلفزيونية قائلا “ بخصوص استئناف الزمالك ضد عقوبات الكاف؟ الكاف شدد العقوبات اللي موجودة في المسابقات طبعاً، وعشان كده كان يمكن العقوبة سواء الكونفدرالية أو ماتش السوبر كان تقريباً 500,000 دولار”

وتابع "يعني تقريباً أنت واخد الحد الأقصى لكل عقوبة اللي هي تقريباً 300,000 دولار في الاتحاد الأفريقي فطبعاً أنت في الآخر في طعن أمام الـ"كاس" (CAS) في العقوبتين، وكان في طبعاً جلسة استماع تم الاستماع للدفاع لنادي الزمالك في القضية دي، وإن شاء الله يكون في فرصة إننا نلغي العقوبة نفسها سواء نهائي الكونفدرالية أو السوبر، وعلى أقل تقدير إنه يتم تخفيضها بشكل كبير إن شاء الله يعني"

وتابع “ طبعاً فاكر الواقعة الشهيرة كان نهائي الشامبيونز ليج كان فريق الوداد مع الترجي التونسي وحصل انسحاب فعلاً وقتها من الوداد في موضوع الفار لو تفتكر لما ما كانش شغال، والعقوبة وقتها كانت 20,000 دولار”

واكمل "فلايحة الاتحاد الأفريقي بتنص إن العقوبة ممكن تبقى من 20,000 دولار ابتداءً لو حصل انسحاب فعلياً وهنا العقوبة اتحددت 20,000 دولار، فلما أنت تيجي تقول إن العقوبة الجديدة على نادي الزمالك بسبب التهديد بالانسحاب وتكون 300,000 دولار لا في يعني تباين ما بين العقوبتين

وأكمل “ وغير إن أنت كنادي الزمالك أنت طبعاً يعني تذر أو أثبتت إن أنت ما كانش في أصلاً حتى تهديد بالانسحاب، لأن لو كان في تهديد بالانسحاب كان مثلاً الحكم أدى إنذار لأي لاعب في الملعب وده محصلش”