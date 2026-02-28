قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نصر عزام يتحدث عن موقف الزمالك من عقوبه الكاف

نصر عزام
نصر عزام
ياسمين تيسير

كشف نصر عزام مستشار القانوني لنادي الزمالك موقف النادي من عقوبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” بشان تهديده بالانسحاب من السوبر الافريقي 

وأكد نصر عزام في تصريحات تلفزيونية قائلا “ بخصوص استئناف الزمالك ضد عقوبات الكاف؟ الكاف شدد العقوبات اللي موجودة في المسابقات طبعاً، وعشان كده كان يمكن العقوبة سواء الكونفدرالية أو ماتش السوبر كان تقريباً 500,000 دولار”

 وتابع "يعني تقريباً أنت واخد الحد الأقصى لكل عقوبة اللي هي تقريباً 300,000 دولار في الاتحاد الأفريقي فطبعاً أنت في الآخر في طعن أمام الـ"كاس" (CAS) في العقوبتين، وكان في طبعاً جلسة استماع تم الاستماع للدفاع لنادي الزمالك في القضية دي، وإن شاء الله يكون في فرصة إننا نلغي العقوبة نفسها سواء نهائي الكونفدرالية أو السوبر، وعلى أقل تقدير إنه يتم تخفيضها بشكل كبير إن شاء الله يعني"

وتابع “ طبعاً فاكر الواقعة الشهيرة كان نهائي الشامبيونز ليج كان فريق الوداد مع الترجي التونسي وحصل انسحاب فعلاً وقتها من الوداد في موضوع الفار لو تفتكر لما ما كانش شغال، والعقوبة وقتها كانت 20,000 دولار”

واكمل "فلايحة الاتحاد الأفريقي بتنص إن العقوبة ممكن تبقى من 20,000 دولار ابتداءً لو حصل انسحاب فعلياً وهنا العقوبة اتحددت 20,000 دولار، فلما أنت تيجي تقول إن العقوبة الجديدة على نادي الزمالك بسبب التهديد بالانسحاب وتكون 300,000 دولار لا في يعني تباين ما بين العقوبتين

وأكمل “ وغير إن أنت كنادي الزمالك أنت طبعاً يعني تذر أو أثبتت إن أنت ما كانش في أصلاً حتى تهديد بالانسحاب، لأن لو كان في تهديد بالانسحاب كان مثلاً الحكم أدى إنذار لأي لاعب في الملعب وده محصلش”

