أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 28-2-2026

يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت28-2-2026

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24: 627.50 درهم

عيار 22: 581 درهم

عيار 21: 557 درهم

عيار 18: 477.50 درهم

عيار 14: 369.50 درهم

عيار 12: 316.75 درهم

سعر عيار 24 اليوم في الإمارات

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 627.50 درهم، ليظل الأعلى من حيث القيمة نظرًا لنقاوته المرتفعة واعتماده في السبائك والاستثمار طويل الأجل.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 581.00 درهم للجرام، وهو من الأعيرة التي تحظى بإقبال واسع في المشغولات الذهبية داخل السوق الإماراتي.

سعر عيار 21

أما عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، فقد سجل 557.00 درهم للجرام، ليبقى المؤشر الأبرز لحركة البيع والشراء اليومية.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 إلى 477.50 درهم، بينما سجل عيار 14 نحو 369.50 درهم، وعيار 12 عند 316.75 درهم، ما يتيح خيارات متنوعة تناسب مختلف الاستخدامات والقدرات الشرائية.

وبلغ سعر الأونصة 19,517.50 درهم، فيما سجل الجنيه الذهب 4,456.00 درهم

ووصل سعر الأونصة عالميًا إلى 5,187.53 دولار، وفقًا للأسعار المتداولة اليوم.