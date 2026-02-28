قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق زد ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول الترتيب. 

وتأتي هذه المباراة في توقيت مهم من عمر المسابقة، ما يجعلها ذات أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

قائمة الغيابات المؤثرة

يدخل الأهلي اللقاء وهو يعاني من عدة غيابات في صفوفه، حيث تأكد غياب كل من:
    •    سيحا
    •    ياسين مرعي
    •    محمد شكري
    •    كامويش
    •    أحمد عيد

وتتنوع أسباب الغياب بين الإصابات وعدم الجاهزية الفنية، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الجهاز الفني قبل انطلاق المواجهة المرتقبة.

تأثير الغيابات على التشكيل

من المنتظر أن تؤثر هذه الغيابات على اختيارات المدير الفني في التشكيل الأساسي، خاصة في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى تحقيق الفوز. وقد يدفع الجهاز الفني ببعض العناصر البديلة لتعويض الغيابات، مع الاعتماد على خبرات اللاعبين الأساسيين للحفاظ على التوازن داخل الملعب.

كما تمثل هذه المباراة فرصة لبعض الأسماء الشابة لإثبات قدراتها ونيل ثقة الجهاز الفني، في ظل الحاجة إلى حلول فنية تعوض النقص العددي.

الأهلي يسعى لتجاوز الظروف

رغم الغيابات، يملك الأهلي قائمة قوية قادرة على التعامل مع مثل هذه المواقف، خاصة في ظل الخبرات المتراكمة داخل الفريق وروح المنافسة التي يتمتع بها اللاعبون. ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب، وتمنحه دفعة معنوية قوية قبل المراحل الحاسمة من الموسم.

وتبقى جماهير الأهلي على ثقة في قدرة فريقها على تجاوز التحديات، وتحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة التي تحيط بالمواجهة

مرور الشرقية
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
فوائد شرش الزبادي
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
