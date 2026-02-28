قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق الدسوقي: جماهير الزمالك الأكثر وفاءً.. والفريق قادر على عبور بيراميدز
مسلسل «درش» يواصل اكتساح السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة العاشرة
«بركة رمضان» برعاية مستقبل وطن يواصل اكتساح السوشيال ميديا
الأهلي يطلب حكام أجانب في مواجهاته أمام الزمالك وبيراميدز وسيراميكا
سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
طيران الاحتلال يلقي عبوات متفجرة على بلدة مركبا جنوبي لبنان
بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي
نجوم الفن يواسون مي عمر في عزاء والدها بالشيخ زايد.. صور
المجلس الأوروبي يدعو باكستان وأفغانستان إلى الحوار المباشر
التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان
بوليفيا .. مقتـ ل 15 شخصا وإصابة 30 آخرين في تحطم طائرة عسكرية
تعديل موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعديل موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية

اتحاد الكرة
رباب الهواري

أعلن مصدر من اتحاد الكرة المصري بأن فريق أوتوهو الكونغولي طلب من الكاف إقامة مباراة الذهاب مع الزمالك يوم ١٤ مارس بدلا من ١٥ ، يذكر أن الزمالك سيلاقي إنبي في بطولة الدوري يوم ١١ مارس بملعب المقاولون العرب

وجاء طلب تعديل الموعد بسبب تزامن المباراة السابقة مع الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما دفع إدارة أوتوهو إلى مخاطبة الكاف لضمان إقامة المباراة في توقيت مناسب.

ضغط جدول الزمالك قبل مباراة الكونفدرالية

يشكل هذا التعديل تحديًا جديدًا للزمالك، إذ سيكون أمام الفريق 72 ساعة فقط للفاصل الزمني بين مواجهة الدوري ومباراة الكونفدرالية. إذ من المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي في الدوري المصري الممتاز يوم 11 مارس، على ملعب المقاولون العرب.

هذا يعني أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني سيحتاج إلى إدارة دقيقة للجهود البدنية والصفوف، خصوصًا أن مباراة الكونفدرالية تأتي في مرحلة حاسمة من البطولة.

التحديات الفنية واللوجستية

التعديل الزمني يجعل الزمالك أمام مأزق فني ولوجستي، حيث يجب التحضير سريعًا لمواجهة الفريق الكونغولي بعد ثلاث أيام فقط من لقاء الدوري. كما سيكون على الجهاز الفني تحديد التشكيل الأنسب وإدارة الإجهاد البدني للاعبين، مع الحفاظ على التركيز الذهني قبل مواجهة مهمة على المستوى القاري.

موقف الجماهير والإقبال على المباريات

مع التغييرات الأخيرة في جدول المباريات، يترقب عشاق الزمالك استقرار المواعيد النهائية للحضور وتشجيع الفريق في مواجهات ربع النهائي، خاصة أن مباريات الكونفدرالية عادةً ما تحظى بحضور جماهيري واسع ومنافسة عالية المستوى

اتحاد الكرة الكونفدرالية الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

