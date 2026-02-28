قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

"يرقات الذبابة الزرقاء" تكشف أسرار الجريمة.. إنجاز علمي دولي لعلوم القاهرة

بصمة حشرية تفك شفرات الجريمة
بصمة حشرية تفك شفرات الجريمة
حسام الفقي

حققت كلية العلوم جامعة القاهرة إنجازًا علميًا دوليًا جديدًا يجسد ريادة الكلية في توظيف العلوم الأساسية لخدمة منظومة العدالة. فقد نجح فريق بحثي من كلية العلوم، بالتعاون مع باحثين مصريين، في تقديم دراسة نوعية متخصصة في مجال “علم السموم الحشري الشرعي”، لا تكتفي برصد الحشرات كأدلة صامتة في مسرح الجريمة، بل تستنطقها لكشف ما تخفيه السموم والعقاقير داخل الأجساد، في سبق علمي نُشر بإحدى أرقى المجلات الدولية المصنفة ضمن الربع الأول (Q1).

وانطلقت الدراسة من تساؤل علمي بالغ الدقة: هل يمكن ليرقة صغيرة أن تغيّر مسار جريمة قتل؟ وقد أكدت النتائج أن الإجابة نعم، لا سيما في الحالات التي تمر فيها أكثر من 72 ساعة على الوفاة، حيث تتلاشى الأدلة التقليدية، وتبرز الحشرات كأدق وسيلة علمية لتقدير زمن الوفاة.

 غير أن التحدي الأكبر يظهر عندما يكون المتوفى قد تعاطى مواد مخدرة أو عقاقير تؤثر في نمو هذه الحشرات، وهو ما تصدى له الفريق البحثي من خلال دراسة تأثير “المورفين” – أحد أشهر المسكنات الأفيونية – على نمو يرقات الذبابة الزرقاء (Chrysomya megacephala)، التي تُعد من أهم الأنواع المستخدمة في التحقيقات الجنائية.

وكشفت النتائج، التي تم التوصل إليها عبر نموذج حيواني دقيق وتجارب مخبرية محكمة، عن معطيات قد تقلب موازين التحقيقات في جرائم القتل؛ إذ تبين أن وجود المورفين يؤدي إلى تأخير واضح في نمو اليرقات، بما قد يترتب عليه خطأ في تقدير زمن الوفاة يصل إلى 16 ساعة كاملة، وهو فارق زمني قد يعني إدانة بريء أو إفلات جانٍ من العقاب. 

اليرقات وأغلفة العذارى تحتفظ بآثار المورفين داخل أنسجتها

كما أثبتت التحاليل الكيميائية أن اليرقات وأغلفة العذارى تحتفظ بآثار المورفين داخل أنسجتها، ما يجعلها مستودعًا بيولوجيًا يمكن من خلاله كشف السموم حتى في حال تحلل جثة الضحية بالكامل. 

كذلك رصدت الدراسة تغيرات دقيقة في أوزان وأطوال اليرقات نتيجة تأثرها بالجرعات السمية، بما يوفر دليلًا رقميًا جديدًا يدعم عمل المحققين وخبراء الطب الشرعي.

وضم الفريق البحثي د. عبير محسن سالم بقسم البيوتكنولوجي، وأ.د. السيد حسن شورب، ود. مصطفى سليمان، وأ.د. عمرو محمد عبدالسميع بقسم علم الحشرات – كلية العلوم، جامعة القاهرة، إلى جانب أ.د. يحي النجار من جامعة الملك خالد بأبها، ود. إيمان زاهر من كلية العلوم – جامعة الزقازيق.

وتتويجًا لهذا الجهد العلمي، نُشر البحث في دورية International Journal of Legal Medicine الصادرة عن دار النشر العالمية Springer Nature، وهي من المجلات الرائدة عالميًا في تخصص الطب الشرعي والمصنفة ضمن الفئة الأولى (Q1)، بما يعكس الثقة الدولية في جودة الأبحاث الصادرة عن معامل كلية العلوم بجامعة القاهرة.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بأن هذا الإنجاز يعكس بوضوح توجه الجامعة نحو تعظيم الأثر المجتمعي للبحث العلمي، وربط نتائجه باحتياجات الدولة ومؤسساتها الحيوية، وفي مقدمتها منظومة العدالة. وأكد أن الجامعة تدعم بقوة البحوث متعددة التخصصات التي تمزج بين العلوم الأساسية والتطبيقات العملية، مشيرًا إلى أن نشر الدراسة في مجلة دولية مرموقة يمثل شهادة ثقة عالمية في كفاءة باحثي الجامعة وقدرة معاملها على إنتاج معرفة رصينة تخدم المجتمع وتعزز مكانة مصر العلمية إقليميًا ودوليًا.

وفي تعليقها على هذا التميز، أكدت الدكتورة سهير رمضان فهمي، عميدة كلية العلوم، أن هذا الإنجاز يعكس عمق المدرسة العلمية بالكلية وريادتها في مجالات البحث التطبيقي، مشيرة إلى أن ربط العلوم الأساسية بالتطبيقات الجنائية الحديثة يبرهن على امتلاك الكلية رؤية علمية تواكب تحديات العصر. وأضافت أن هذا البحث لا يمثل مجرد نشر دولي، بل يُعد أداة عملية يمكن أن تدعم جهود القضاء والطب الشرعي، بما يرسخ عدالة قائمة على أسس علمية دقيقة، ويعزز من حضور الكلية في المحافل الأكاديمية الدولية.

ويؤكد هذا البحث أن علم الحشرات الشرعي بات بالفعل “مفتاح الألغاز” في القضايا المعقدة، ويضع حجر زاوية جديدًا نحو بناء قاعدة بيانات وطنية تأخذ في الاعتبار تأثير العقاقير والسموم على الأدلة الحيوية، بما يسهم في تحقيق عدالة ناجزة ترتكز على الدقة العلمية وتليق بمكانة مصر العلمية.

كلية العلوم جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية العلوم

