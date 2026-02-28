قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل قمر الدين في البيت بدون مواد حافظة وبطعم زمان

قمر الدين
أسماء عبد الحفيظ

يُعد قمر الدين من أشهر المشروبات الرمضانية التي لا تخلو منها مائدة الإفطار، لكن مع انتشار المنتجات الجاهزة التي تحتوي على ألوان صناعية ومواد حافظة، تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل قمر الدين في البيت بدون مواد حافظة لضمان طعم طبيعي وفائدة غذائية أعلى.

تحضير قمر الدين في المنزل ليس صعبًا كما يعتقد البعض، بل يمكن إعداده بمكونات بسيطة وخطوات واضحة، مع التحكم الكامل في كمية السكر وجودة المكونات، للشيف سلمى الحافظ.

ما هو قمر الدين؟

قمر الدين في الأصل عبارة عن شرائح مجففة من المشمش، يتم إذابتها في الماء وتحليتها لتصبح مشروبًا غنيًا بالطعم والقيمة الغذائية. المشمش مصدر جيد لفيتامين A ومضادات الأكسدة، ما يجعل المشروب خيارًا مناسبًا بعد يوم صيام طويل.

المكونات الأساسية لعمل قمر الدين الطبيعي

  • 1 لفة قمر دين طبيعي يفضل اختيار نوع خالٍ من الألوان الصناعية
  • 4 أكواب ماء ساخن
  • سكر حسب الرغبة (أو عسل طبيعي كبديل صحي)
  • ماء بارد حسب الحاجة
  • مكعبات ثلج للتقديم

نصيحة: عند شراء قمر الدين، تأكدي من قراءة المكونات المدونة على العبوة، ويفضل اختيار المنتج الذي يحتوي على مشمش وسكر فقط.

طريقة عمل قمر الدين في البيت خطوة بخطوة

تقطيع ونقع قمر الدين

قومي بتقطيع لفة قمر الدين إلى قطع صغيرة لتسهيل ذوبانها. ضعيها في وعاء عميق، ثم أضيفي الماء الساخن واتركيها منقوعة لمدة 4 إلى 6 ساعات، ويفضل تحضيرها قبل الإفطار بوقت كافٍ أو نقعها من الصباح.

 الخلط الجيد

بعد أن تصبح القطع طرية تمامًا، يتم خفقها باستخدام الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

 التصفية (اختياري)

للحصول على قوام ناعم جدًا، يمكن تصفية الخليط باستخدام مصفاة دقيقة، خاصة إذا كانت هناك ألياف كثيفة.

 ضبط الطعم والقوام

أضيفي السكر أو العسل حسب الرغبة، ثم أضيفي ماء بارد تدريجيًا حتى تحصلي على القوام المناسب، فلا يكون ثقيلًا جدًا ولا خفيفًا أكثر من اللازم.

 التبريد والتقديم

ضعي المشروب في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم. يُقدم باردًا مع مكعبات الثلج، ويمكن تزيينه بقطع مشمش صغيرة.

طريقة عمل قمر الدين من المشمش الطازج بدون شراء لفات جاهزة

لمن تفضل إعداد كل شيء من البداية، يمكن تحضير قمر الدين منزليًا من المشمش الطازج في موسمه.

المكونات:

  • 1 كيلو مشمش طازج منزوع النواة
  • نصف كوب سكر حسب الرغبة
  • نصف كوب ماء

الطريقة:

  1. يوضع المشمش في قدر على نار هادئة مع الماء حتى يلين تمامًا.
  2. يُخلط بالخلاط حتى يصبح ناعمًا.
  3. يُضاف السكر ويُقلب جيدًا.
  4. يُفرد الخليط على صينية مبطنة بورق زبدة بطبقة متساوية.
  5. يُترك في الشمس عدة أيام حتى يجف تمامًا مع تغطيته بشاش نظيف.

بعد أن يجف، يتم حفظه في أكياس محكمة، وعند الاستخدام يُذاب في الماء بنفس الطريقة السابقة.

فوائد قمر الدين بعد الإفطار

  • يعوض الجسم بالسوائل المفقودة أثناء الصيام.
  • يمنح طاقة سريعة بفضل السكريات الطبيعية.
  • يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجلد والبصر.
  • يساعد على تحسين الهضم عند تناوله باعتدال.

لكن يُنصح بعدم الإفراط في تناوله لاحتوائه على نسبة سكر، خاصة لمرضى السكري أو من يتبعون حمية غذائية.

نصائح لضمان نجاح قمر الدين في البيت

  • لا تستخدمي ماء مغلي جدًا حتى لا يتغير الطعم.
  • اتركيه منقوعًا وقتًا كافيًا للحصول على قوام غني.
  • يمكن إضافة قطرات من ماء الزهر أو الفانيليا لإضافة نكهة مميزة.
  • احفظيه في الثلاجة واستهلكيه خلال يومين لضمان نضارته.
قمر الدين طريقة عمل قمر الدين طريقة عمل قمر الدين في البيت بدون مواد حافظة مشروب رمضاني طبيعي بطعم زمان

