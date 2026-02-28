نصر العاشر من رمضان.. ذكرى لا تغيب وبطولات من مجد الوطن

في سجل التاريخ المصري، تبقى ذكرى نصر العاشر من رمضان صفحة مضيئة لا يبهت بريقها، وملحمة عسكرية أعادت رسم ملامح المنطقة وأثبتت أن الإرادة الوطنية قادرة على كسر المستحيل.

ففي العاشر من رمضان عام 1393هـ، الموافق السادس من أكتوبر 1973، دوى صوت المعركة، وانطلق الجيش المصري ليسطر واحدة من أعظم صفحات الشرف في تاريخه، معلنة بداية حرب تحرير سيناء واستعادة الكرامة المصرية.

قاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات القرار التاريخي ببدء الحرب ضد إسرائيل، ومعه قادة القوات المسلحة على رأسهم المشير أحمد إسماعيل الذي أدار المعركة عسكريا، والفريق سعد الدين الشاذلي مهندس الخطة الهجومية التي أربكت الحسابات الإسرائيلية، وفي ساعات قليلة، تمكنت القوات المصرية من عبور قناة السويس وحطمت خط بارليف، الذي روجت له إسرائيل باعتباره خطا لا يقهر.

لم يكن العبور مجرد تحرك عسكري، بل كان إعلانا عن عودة الكرامة الوطنية للأمة، فالجنود الذين صاموا نهار رمضان ورفعوا راية مصر على الضفة الشرقية لقناة السويس، أثبتوا أن العقيدة القتالية والالتفاف الشعبي حول الجيش يشكلان قوة لا تهزم، وتحطمت الأسطورة العسكرية الإسرائيلية، وسقطت رهانات التفوق المطلق، لتدخل المنطقة مرحلة جديدة من التوازن الاستراتيجي.

سيناء

تعد سيناء قلبا استراتيجيا نابضا في الجسد المصري، فهي بوابة مصر الشرقية، وجسر العبور بين قارتي آسيا وأفريقيا، ومسرح صراعات تاريخية كبرى، على أرضها تجلت بطولات الجنود، وفي رمالها اختلطت دماء الشهداء بتراب الوطن.

وتكتسب سيناء أهمية عسكرية باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري، كما تمثل عمقا استراتيجيا حيويا، أما اقتصاديا، فهي أرض الثروات الطبيعية المتنوعة.

وتبقى سيناء عنوان السيادة، ويبقى الجيش المصري درع الوطن وسيفه، وتظل ذكرى العاشر من رمضان شاهدا على أن الكرامة تنتزع ولا تمنح، وأن مصر حين تقرر، فإنها تفعل.

إن نصر العاشر من رمضان ليس مجرد ذكرى عسكرية، بل هو درس متجدد في معنى التضحية والانتماء، هو شهادة بأن الشعوب التي تؤمن بحقها وتتمسك بأرضها قادرة على صنع التاريخ مهما بلغت التحديات.