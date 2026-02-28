أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تبدأ من 72 ألف ريال.. سعر مازدا 3 2026 هاتشباك في السعودية| صور
تحظى فئة الهاتشباك باهتمام كبير بين محبي عالم السيارات، ووسط التنوع المقدم في السوق السعودي، تعزز مازدا 3 من تواجدها في تلك الفئة، عبر عدد من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 72,22 ريالا سعوديا للفئة الأولى ضمن موديلات 2026.

مواصفات أودي E5 سبورتباك الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
يعد طراز أودي E5 سبورتباك الجديد، من أبرز السيارات التي تحمل العلامة الألمانية، وسط قطاع السيارات الكهربائية ذات الأداء المرتفع التي انطلقت عالميًا، ويأتي هذا الإصدار بتصميم سبورتباك يجمع بين الطابع الرياضي والانسيابية، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
كشفت ولينج الصينية، عن سيارتها الكهربائية الجديدة صاحبة اللقب Wuling Hongguang Mini EV، والتي تأتي من فئة الهاتشباك ذات الحجم الصغير، مع حزمة من التجهيزات، والمنظومة الخضراء التي تحد من الانبعاثات الكربونية.

أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026
يقدم الصانع الصيني الكثير من السيارات الرياضية من فئة الـ SUV والكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى التصميم الخارجي والمساحة، وتنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التنوع السعري وفقًا للاصدارات المقدمة.

الظهور الأول لسيارة كرايسلر باسيفيكا 2027 فيس ليفت| صور
كشفت كرايسلر عن بعض الصور الأولية للنسخة المحدثة من باسيفيكا موديل 2027، والتي تأتي ضمن تحديث "فيس ليفت"، مع تعديلات ركزت بصورة أساسية على الشكل الخارجي.


تسلا وتويوتا تسيطران على قمة هرم القيمة السوقية عالميًا في 2026
شهدت القيمة السوقية لقطاع السيارات في فبراير 2026 تحولات جوهرية تعكس بوضوح اتجاه المستثمرين نحو التقنيات الذكية والطاقة المستدامة، حيث حافظت شركة "تسلا" على صدارتها المطلقة وبفارق هائل عن كافة منافسيها، إذ بلغت قيمتها السوقية حوالي 1,530 مليار دولار (1.53 تريليون دولار). 

