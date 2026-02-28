أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تبدأ من 72 ألف ريال.. سعر مازدا 3 2026 هاتشباك في السعودية| صور

تحظى فئة الهاتشباك باهتمام كبير بين محبي عالم السيارات، ووسط التنوع المقدم في السوق السعودي، تعزز مازدا 3 من تواجدها في تلك الفئة، عبر عدد من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 72,22 ريالا سعوديا للفئة الأولى ضمن موديلات 2026.

مواصفات أودي E5 سبورتباك الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

يعد طراز أودي E5 سبورتباك الجديد، من أبرز السيارات التي تحمل العلامة الألمانية، وسط قطاع السيارات الكهربائية ذات الأداء المرتفع التي انطلقت عالميًا، ويأتي هذا الإصدار بتصميم سبورتباك يجمع بين الطابع الرياضي والانسيابية، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم

كشفت ولينج الصينية، عن سيارتها الكهربائية الجديدة صاحبة اللقب Wuling Hongguang Mini EV، والتي تأتي من فئة الهاتشباك ذات الحجم الصغير، مع حزمة من التجهيزات، والمنظومة الخضراء التي تحد من الانبعاثات الكربونية.

أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026

يقدم الصانع الصيني الكثير من السيارات الرياضية من فئة الـ SUV والكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى التصميم الخارجي والمساحة، وتنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التنوع السعري وفقًا للاصدارات المقدمة.

الظهور الأول لسيارة كرايسلر باسيفيكا 2027 فيس ليفت| صور

كشفت كرايسلر عن بعض الصور الأولية للنسخة المحدثة من باسيفيكا موديل 2027، والتي تأتي ضمن تحديث "فيس ليفت"، مع تعديلات ركزت بصورة أساسية على الشكل الخارجي.



تسلا وتويوتا تسيطران على قمة هرم القيمة السوقية عالميًا في 2026

شهدت القيمة السوقية لقطاع السيارات في فبراير 2026 تحولات جوهرية تعكس بوضوح اتجاه المستثمرين نحو التقنيات الذكية والطاقة المستدامة، حيث حافظت شركة "تسلا" على صدارتها المطلقة وبفارق هائل عن كافة منافسيها، إذ بلغت قيمتها السوقية حوالي 1,530 مليار دولار (1.53 تريليون دولار).