أعلنت وكالة أنباء فارس أن عدة صواريخ أصابت شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية في طهران.

كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية عن 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيليةبإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بضرب عشرات الأهداف التابعة للنظام في إيران.

فيما قال الجيش الإسرائيلي بمنع التجمعات بكل أنحاء إسرائيل والذهاب إلى المؤسسات التعليمية، حيث قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية أنه يمنع على الإسرائيليين الوصول إلى كافة المطارات حتى إشعار آخر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي ان طائرات مدنية أجنبية كانت في طريقها لإسرائيل تعود أدراجها بسبب قصف طهران.