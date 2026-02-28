قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم باقي الشهر
كيف خطط السادات لمفاجأة نصر العاشر من رمضان وخدع العالم بذكائه
ترامب:سنبدد أسطولهم البحري والجيش الأمريكي ينفذ عملية لتدمير صواريخ إيران
الشرطة الإيرانية: الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي سبب للقلق
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري الممتاز
الهروب خارج إسرائيل.. العشرات يسجلون طلبات إجلاء من دولة الاحتلال
مسؤول أمريكي: نفذنا ضربات جوية وبحرية ضد إيران
ترامب: سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي
عاجل| وكالة إرنا الإيرانية: الرئيس مسعود بزشكيان بخير
إطلاق 7 صواريخ.. دوي انفجارات قرب مقر إقامة المرشد الإيراني
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية

مهاجمة إيران
محمد على خير

أعلنت وكالة أنباء فارس أن عدة صواريخ أصابت شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية في طهران.

كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية عن 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيليةبإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بضرب عشرات الأهداف التابعة للنظام في إيران.

فيما قال الجيش الإسرائيلي بمنع التجمعات بكل أنحاء إسرائيل والذهاب إلى المؤسسات التعليمية، حيث قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية أنه يمنع على الإسرائيليين الوصول إلى كافة المطارات حتى إشعار آخر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي ان طائرات مدنية أجنبية كانت في طريقها لإسرائيل تعود أدراجها بسبب قصف طهران.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

