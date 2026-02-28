كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري الممتاز

يستضيف ستاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وزد ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في حسابات الصدارة والمراكز المتقدمة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، بعدما حقق 10 انتصارات و6 تعادلات مقابل هزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 28 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا.

أما زد إف سي فيخوض اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة، جمعها من 6 انتصارات و7 تعادلات و5 هزائم، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا مقابل 15 هدفًا في مرماه، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في المنطقة الدافئة.

المواجهة تأتي في توقيت حساس للغاية، في ظل اشتعال المنافسة على القمة. الأهلي يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر، ما يمنحه دافعًا قويًا لحصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط وعدم التفريط في أي نقطة قد تؤثر على مسار اللقب.

في المقابل، يدرك زد أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للقب سيمنحه دفعة معنوية كبيرة ويؤكد تطوره هذا الموسم.

تفوق تاريخي للأهلي

التاريخ ينحاز بوضوح للفريق الأحمر، إذ التقى الفريقان في 5 مباريات سابقة، حسمها الأهلي جميعًا لصالحه، مسجلًا 10 أهداف مقابل هدفين فقط استقبلتهما شباكه، وكانت آخر مواجهة قد انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

أرقام ييس توروب مع الأهلي

تمثل المباراة الظهور رقم 26 للمدرب الدنماركي ييس توروب مع الأهلي منذ توليه المسؤولية في أكتوبر 2025.

وخلال 25 مباراة سابقة تحت قيادته، حقق الأهلي 13 فوزًا وتعادل في 7 لقاءات وتلقى 5 هزائم، وسجل الفريق 33 هدفًا مقابل 19 هدفًا في مرماه. كما قاد الفريق في 8 مباريات أفريقية حقق خلالها 4 انتصارات و4 تعادلات دون خسارة.

القيمة التسويقية للفريقين

تبلغ القيمة التسويقية للأهلي نحو 39.55 مليون يورو، مقابل 6.90 مليون يورو لزد إف سي، ما يعكس الفارق في الخبرات والأسماء داخل صفوف الفريقين، وإن كانت كرة القدم لا تعترف دائمًا بالأرقام على الورق.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة أون سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.