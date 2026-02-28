قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

يستضيف ستاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وزد ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في حسابات الصدارة والمراكز المتقدمة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، بعدما حقق 10 انتصارات و6 تعادلات مقابل هزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 28 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا.

أما زد إف سي فيخوض اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة، جمعها من 6 انتصارات و7 تعادلات و5 هزائم، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا مقابل 15 هدفًا في مرماه، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في المنطقة الدافئة.

المواجهة تأتي في توقيت حساس للغاية، في ظل اشتعال المنافسة على القمة. الأهلي يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر، ما يمنحه دافعًا قويًا لحصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط وعدم التفريط في أي نقطة قد تؤثر على مسار اللقب.

في المقابل، يدرك زد أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للقب سيمنحه دفعة معنوية كبيرة ويؤكد تطوره هذا الموسم.

تفوق تاريخي للأهلي

التاريخ ينحاز بوضوح للفريق الأحمر، إذ التقى الفريقان في 5 مباريات سابقة، حسمها الأهلي جميعًا لصالحه، مسجلًا 10 أهداف مقابل هدفين فقط استقبلتهما شباكه، وكانت آخر مواجهة قد انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

أرقام ييس توروب مع الأهلي

تمثل المباراة الظهور رقم 26 للمدرب الدنماركي ييس توروب مع الأهلي منذ توليه المسؤولية في أكتوبر 2025.

وخلال 25 مباراة سابقة تحت قيادته، حقق الأهلي 13 فوزًا وتعادل في 7 لقاءات وتلقى 5 هزائم، وسجل الفريق 33 هدفًا مقابل 19 هدفًا في مرماه. كما قاد الفريق في 8 مباريات أفريقية حقق خلالها 4 انتصارات و4 تعادلات دون خسارة.

القيمة التسويقية للفريقين

تبلغ القيمة التسويقية للأهلي نحو 39.55 مليون يورو، مقابل 6.90 مليون يورو لزد إف سي، ما يعكس الفارق في الخبرات والأسماء داخل صفوف الفريقين، وإن كانت كرة القدم لا تعترف دائمًا بالأرقام على الورق.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة أون سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي وزد الدوري الممتاز الأهلي الدوري المصري الممتاز

