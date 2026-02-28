جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية

أفادت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية بأنه تم رصد وإطلاق دفعة جديدة من الصواريخ نحو أراضي دولة إسرائيل، ودعت الجمهور للاستمرار في الالتزام بتعليمات الجيش بالبقاء في المساحات المحمية والملاجئ حتى إشعار رسمي آخر. كما كررت القوات التأكيد على عدم نشر أو مشاركة مقاطع الفيديو أو مواقع ضربات الصواريخ أو مواقع اعتراضاتها. وأكدت أن منظومة الدفاع الجوي تعمل حاليًا على تحديد واعتراض التهديدات الجوية.

في مقابلات سابقة، أشار جيش الاحتلال إلى تكرار إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه أراضيه، ودعا المواطنين إلى البقاء في الملاذات عند تلقي الإنذارات، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعمل على اعتراض التهديدات.