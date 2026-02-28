دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية

أفادت مصادر إيرانية ، بمقتل قادة في الحرس الثوري ومسؤولين سياسيين في الغارات الأميركية الإسرائيلية.
وقالت الخارجية الإيرانية: ندعو مجلس الأمن إلى الانعقاد فورا وإدانة العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.
وذكرت الخارجية السعودية: ندين ونستنكر الاعتداء الإيراني والانتهاك السافر لسيادة الإمارات والبحرين وقطر والأردن.
وافادت الخارجية السعودية: نحذر من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.
وذكرت الخطوط الجوية السعودية: إلغاء عدد من الرحلات تطبيقا لمعايير الأمن والسلامة الجوية
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيليةرصد صواريخ أطلقت من إيران نحو جنوب إسرائيل.