تاريخ مواجهات الأهلي وزد قبل مباراة اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع فريق زد في إطار مباريات الأسبوع العشرين لبطولة لدوري الممتاز لكرة القدم، تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة

اللقاء هو السادس بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي زد باسمه القديم «إف سي مصر FC Masr»، بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2019-2020، قبل أن يهبط مرة أخرى للدرجة الثانية، ثم يعود الموسم الماضي للدوري الممتاز.

المباراة الأولى في تاريخ الفريقين أقيمت يوم 5 يناير 2020 وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرزها جونيور أجايي هدف وهدفين لمروان محسن، وآخر مباراة أقيمت يوم 7 نوفمبر 2024، وانتهت بفوز الأهلي بهدف للاشئ أحرزه طاهر محمد طاهر.

وانتهت جميع المباريات بين الفريقين بفوز الأهلي، أحرز لاعبو الأهلي عشرة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمود كهربا ومروان محسن برصيد هدفين لكل منهما.