مجـ.زرة طالبات بجنوب إيران.. 40 قـ.تيلة و45 مصابة في غارة استهدفت مدرسة بميناب

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن حصيلة ضحايا الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة للبنات في جنوب إيران ارتفعت إلى ما لا يقل عن 40 قتيلة، إضافة إلى إصابة 45 طالبة، وذلك عقب انطلاق الهجوم العسكري الذي شنّته إسرائيل والولايات المتحدة على البلاد.



وبحسب ما نقلته وكالة “تسنيم” عن نائب محافظ هرمزجان، فإن القصف طال مدرسة في منطقة ميناب جنوب شرق إيران، القريبة من الخليج العربي.

وتُعرف محافظة هرمزجان بأهميتها الاستراتيجية لاحتضانها قواعد بحرية عدة، فضلًا عن منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت التقارير المحلية إلى أن نحو 170 طالبة كنّ داخل المبنى المدرسي وقت وقوع الغارة، ما أسفر عن هذا العدد الكبير من الضحايا بين الطالبات.