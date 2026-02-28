اقتصادية النواب تناقش نقص الحصص التموينية والأفران بمدن حدائق أكتوبر غداً

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا، الأحد، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، والموجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدد من المشكلات التموينية والخدمية التي تواجه أهالي مدن حدائق أكتوبر الجديدة.

ويركز طلب الإحاطة على نقص عدد الأفران البلدية بالمنطقة، رغم الزيادة المستمرة في الكثافة السكانية، بما ينعكس سلبًا على انتظام وسرعة صرف الخبز للمواطنين، إلى جانب عدم كفاية الحصص التموينية اليومية، وما يواجهه المواطنون من قصور في مخصصات الخبز المدعم والسلع التموينية الأساسية، في ظل احتياج الأسر لها بصورة منتظمة.

كما تضمن الطلب الشكاوى المتكررة بشأن جودة رغيف الخبز في بعض المخابز البلدية، مع التأكيد على ضرورة وضع حلول عملية لتحسين مستوى الإنتاج، وعدم الاقتصار على توقيع الغرامات المالية على المخالفين، بما يضمن استمرارية الخدمة ورفع كفاءتها.

بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بتقديم بيان تفصيلي بعدد الأفران البلدية العاملة داخل مدن حدائق أكتوبر الجديدة، وحجم الطاقة الإنتاجية لكل مخبز، مقارنة بعدد المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية بالمنطقة، فضلًا عن توضيح آلية توزيع الحصص التموينية اليومية ومدى كفايتها الفعلية للأسر، ووضع خطة زمنية واضحة لزيادة عدد الأفران أو رفع كفاءتها الإنتاجية، مع إعادة تقييم منظومة الرقابة لضمان تحسين جودة رغيف الخبز وتحقيق التوازن بين المحاسبة وضمان انتظام الخدمة.