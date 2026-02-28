الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط

أدان الأمين العام للأمم المتحدة التصعيد العسكري المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة وما تحمله من مخاطر على الاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

الولايات المتحدة وإسرائيل

وأكد الأمين العام أن استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب الرد الإيراني، يقوضان جهود تحقيق السلام ويهددان الأمن الدولي، مشددًا على ضرورة ضبط النفس والعودة إلى مسار الحلول الدبلوماسية لتفادي اتساع دائرة الصراع.

عمق العلاقات الثنائية

من جانب آخر؛ أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر، مشيدًا بالمواقف الإيجابية التي تعكس عمق العلاقات الثنائية وروح التعاون المشترك.

مصالح الشعبين الشقيقين

وثمّن الروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين قطر ومصر، مؤكدًا حرص البلدين على مواصلة تعزيز أواصر التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم استقرار المنطقة.