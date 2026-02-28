أحمد رمزي يكشف تفاصيل تجربتة في مسلسل فخر الدلتا.. خاص

كشف الفنان الشاب أحمد رمزي عن تفاصيل أولى تجاربه الدرامية من خلال مسلسل «فخر الدلتا»، الذي يخوض به موسم رمضان 2026 في 30 حلقة .

وقال رمزي في تصريحات لـ«صدى البلد» إن المسلسل يُجسد رحلة إنسانية قريبة من كل شاب لديه حلم يسعى لتحقيقه، ، التي وصفها بأنها بوابته للوصول إلى الجمهور



وأوضح أنه يقدم خلال الأحداث شخصية «محمد صلاح فخر»، وهو شاب ينتمي إلى إحدى محافظات الدلتا، يحلم بالشهرة رغم محدودية الإمكانيات وقلة الفرص في مدينته، ما يدفعه لاتخاذ قرار مصيري بترك بلدته والانتقال إلى القاهرة بحثًا عن تحقيق ذاته.

وأضاف أن انتقال الشخصية إلى القاهرة يمثل نقطة تحول كبيرة في مسار الأحداث، حيث يواجه «فخر» تحديات صعبة على المستويين المهني والإنساني، ويصطدم بواقع مختلف عما كان يتوقعه، لكنه في المقابل يكتشف جوانب جديدة في شخصيته ويتعلم الاعتماد على نفسه والموازنة بين طموحه والتمسك بمبادئه.

وأشار رمزي إلى أن ردود فعل الجمهور على البرومو والحلقات الأولى كانت مشجعة للغاية،



واختتم حديثه بالتأكيد على أن «فخر الدلتا» ليس مجرد عمل درامي، بل قصة كفاح تمس كل من يملك حلمًا ويؤمن بقدرته على تحقيقه رغم الصعاب.