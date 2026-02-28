الرئيس السيسي لـ شياع السوداني : مصر داعمة للعراق وسيادته وسلامة أراضيه

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق الشقيق، وذلك على إثر الاعتداءات التي تعرض لها العراق اليوم.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على دعم مصر للعراق الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه، وتضامنها مع موقف الحكومة العراقية الرافض للزج بالعراق في التصعيد الحالي.

كما شدد الرئيس على موقف مصر الرافض لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها.



وأشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال عكس توافقاً في الرؤى بين مصر والعراق حول ضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل لحلول سياسية للأزمة الراهنة، وقد أعرب رئيس الوزراء العراقي عن شكره للسيد الرئيس على موقف مصر الدائم والمعتاد في دعم سيادة العراق وسلامة أراضيه.