سوسيداد يتقدم على مايوركا 1-0 بالشوط الأول بالدوري الإسباني

انتهت احداث الشوط الأول من مواجهة فريقي ريال مايوركا وريال سوسيداد يتقدم سوسيداد بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب إيبيروستارضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدف سوسيداد اللاعب كارلوس سولير في الدقيقة 36 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن مدربا فريقي ريال مايوركا وريال سوسيداد عن تشكيل فريقيهما خلال مواجهتهما على ملعب إيبيروستارضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل مايوركا كالتالي:

حراسة المرمى: رومان

خط الدفاع: مافيو - فاليجينت - رابيو - موخيكا

خط الوسط: داردير - ماسكاريل - كوستا

خط الهجوم: فيرنانديز - موريكي - فيرجيلي

وجاء تشكيل ريال سوسيداد كالتالي:

حراسة المرمى: ريميرو

خط الدفاع: أرامبورو - زوبيلديا - كار - جوميز

خط الوسط: جويديس - جوروتشاتيجي - تورينتيس - زاخاريان

خط الهجوم: سولير - أوبارزابال

