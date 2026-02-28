الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا والصغرى تصل إلى صفر مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 1 مارس 2026، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار ظهور الشبورة المائية وفرص الأمطار المتقطعة، إلى جانب نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة، خاصة في الصباح الباكر والمساء، حيث تسجل الصغرى على سانت كاترين صفر مئوية.

حالة الطقس غدا

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس شديد البرودة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا.





ويستمر احتمال تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر للفلاحين في تلك المناطق، ويؤكد خبراء الأرصاد أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة يأتي ضمن موجة برودة تؤثر على أغلب محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

الظواهر الجوية المتوقعة

أوضحت الهيئة أن الظواهر الجوية غدًا تشمل ما يلي:

شبورة مائية: تبدأ من الساعة الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا، على مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء، ما قد يؤثر على حركة المرور ويستدعي توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

فرص أمطار متوسطة: متوقعة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ما قد يؤدي إلى تراجع الرؤية أحيانًا أثناء القيادة.

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع احتمال تراكم خفيف للمياه في بعض المناطق.

فرص ضعيفة للأمطار الخفيفة (بنسبة حدوث حوالي 20%): على مناطق جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة على فترات متقطعة، وتظل الأمطار خفيفة ولا تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية.

نشاط الرياح: متوقع على مناطق السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد يرفع من خطر الشعور بالبرد القارس خصوصًا في الصباح والمساء.



حالة البحرين

أما بالنسبة للبحرين، فتوضح الهيئة ما يلي:

البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، مع مراعاة الاحتياطات اللازمة لممارسي الأنشطة البحرية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج من 1.75 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، ما قد يؤدي إلى اضطراب حركة السفن الصغيرة والقوارب.

خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، مع ضرورة توخي الحذر أثناء الإبحار في خليج السويس خلال النهار.

درجات الحرارة المتوقعة

تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على المدن الكبرى كما يلي:

القاهرة: العظمى 17°، الصغرى 10°

الإسكندرية: العظمى 18°، الصغرى 12°

مطروح: العظمى 17°، الصغرى 11°

سوهاج: العظمى 20°، الصغرى 8°

قنا: العظمى 22°، الصغرى 10°

أسوان: العظمى 22°، الصغرى 10°



نصائح وإرشادات الأرصاد

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق السريعة ومداخل المدن بسبب الشبورة المائية.

ارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة الطقس شديد البرودة صباحًا وليلاً، مع الانتباه للأطفال وكبار السن الذين تتأثر صحتهم سريعًا بانخفاض درجات الحرارة.

الحذر أثناء ممارسة الأنشطة البحرية أو صيد الأسماك في البحر الأحمر وخليج السويس بسبب اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

الفلاحون ومزارعو وسط سيناء يُنصحون باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات من الصقيع المتوقع.

بشكل عام، يشهد غدًا الأحد 1 مارس 2026 طقسًا شديد البرودة، مع شبورة مائية صباحية، وفرص أمطار متفرقة على بعض المناطق، ونشاط رياح يزيد الإحساس بالبرودة، وارتفاع أمواج في البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس، هذه العوامل تتطلب الحذر والالتزام بالإرشادات الجوية لضمان سلامة المواطنين والمزارعين وممارسي الأنشطة البحرية.