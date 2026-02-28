قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا والصغرى تصل إلى صفر مئوية
بيان عاجل من سفارة مصر بالدوحة لأبناء الوطن في قطر
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وصقيعًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا والصغرى تصل إلى صفر مئوية

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 1 مارس 2026، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار ظهور الشبورة المائية وفرص الأمطار المتقطعة، إلى جانب نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة، خاصة في الصباح الباكر والمساء، حيث تسجل الصغرى على سانت كاترين صفر مئوية.

حالة الطقس غدا

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس شديد البرودة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا.

ويستمر احتمال تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر للفلاحين في تلك المناطق، ويؤكد خبراء الأرصاد أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة يأتي ضمن موجة برودة تؤثر على أغلب محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

الظواهر الجوية المتوقعة

أوضحت الهيئة أن الظواهر الجوية غدًا تشمل ما يلي:

شبورة مائية: تبدأ من الساعة الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا، على مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء، ما قد يؤثر على حركة المرور ويستدعي توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

فرص أمطار متوسطة: متوقعة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ما قد يؤدي إلى تراجع الرؤية أحيانًا أثناء القيادة.

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع احتمال تراكم خفيف للمياه في بعض المناطق.

فرص ضعيفة للأمطار الخفيفة (بنسبة حدوث حوالي 20%): على مناطق جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة على فترات متقطعة، وتظل الأمطار خفيفة ولا تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية.

نشاط الرياح: متوقع على مناطق السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد يرفع من خطر الشعور بالبرد القارس خصوصًا في الصباح والمساء.

حالة البحرين

أما بالنسبة للبحرين، فتوضح الهيئة ما يلي:

البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، مع مراعاة الاحتياطات اللازمة لممارسي الأنشطة البحرية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج من 1.75 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، ما قد يؤدي إلى اضطراب حركة السفن الصغيرة والقوارب.

خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، مع ضرورة توخي الحذر أثناء الإبحار في خليج السويس خلال النهار.

درجات الحرارة المتوقعة

تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على المدن الكبرى كما يلي:

القاهرة: العظمى 17°، الصغرى 10°

الإسكندرية: العظمى 18°، الصغرى 12°

مطروح: العظمى 17°، الصغرى 11°

سوهاج: العظمى 20°، الصغرى 8°

قنا: العظمى 22°، الصغرى 10°

أسوان: العظمى 22°، الصغرى 10°

نصائح وإرشادات الأرصاد

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق السريعة ومداخل المدن بسبب الشبورة المائية.

ارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة الطقس شديد البرودة صباحًا وليلاً، مع الانتباه للأطفال وكبار السن الذين تتأثر صحتهم سريعًا بانخفاض درجات الحرارة.

الحذر أثناء ممارسة الأنشطة البحرية أو صيد الأسماك في البحر الأحمر وخليج السويس بسبب اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

الفلاحون ومزارعو وسط سيناء يُنصحون باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات من الصقيع المتوقع.

بشكل عام، يشهد غدًا الأحد 1 مارس 2026 طقسًا شديد البرودة، مع شبورة مائية صباحية، وفرص أمطار متفرقة على بعض المناطق، ونشاط رياح يزيد الإحساس بالبرودة، وارتفاع أمواج في البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس، هذه العوامل تتطلب الحذر والالتزام بالإرشادات الجوية لضمان سلامة المواطنين والمزارعين وممارسي الأنشطة البحرية.

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة حالة الطقس غدًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

ترشيحاتنا

عمر جابر

خضوع عمر جابر لـ اختبار طبي بعد قليل لحسم موقفه من مباراة بيراميدز

النصر السعودي

رونالدو يهدر ركلة جزاء.. الفيحاء يتقدم علي النصر بالنيران الصديقة في الشوط الاول

ريال سوسيداد

ريال سوسيداد يفوز على مايوركا بالدوري الإسباني

بالصور

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد