العمل تعلن وظائف برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل، بتوفير 52 فرصة عمل بمحافظة السويس، للعمل بإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في إدارة وتجهيز الهايبر ماركت، برواتب تنافسية ومزايا تأمينية متنوعة، في إطار جهودها لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

التخصصات المطلوبة

تشمل الوظائف المتاحة 10 كاشير، و10 منسق ممرات، و5 بائع خضار وفاكهة، و5 شيف خباز، و5 شيف جزار، و4 شيف أجبان، و4 مبيعات أجهزة، و4 موظف استعلامات، و4 فرد أمن، و1 فني صيانة.

الوظائف الخالية

الشروط والرواتب

أوضحت الوزارة أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهل عال أو متوسط حسب طبيعة كل وظيفة، مع اشتراط أن يتراوح السن بين 30 و35 عاما، وأن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن سنة.

وتبدأ الرواتب من 7000 جنيه وتصل إلى 9000 جنيه وفقا لمستوى الخبرة والكفاءة، مع توفير تأمين طبي عائلي وتأمين اجتماعي، إضافة إلى يومين إجازة أسبوعيا.

طريقة التقديم

يتم التواصل عبر الهاتف 01019229598، أو التوجه إلى مقر المقابلات في سيتي سنتر المعادي بشارع المعراج.

فرص عمل جديدة برواتب حتى 8500 جنيه

فرص عمل متاحة للشباب الحاصلين على مؤهل متوسط، كما تقبل طلبات الطلبة، بشرط أن يتراوح السن بين 21 و57 عاما.

الرواتب ونظام العمل

تتراوح الرواتب الشهرية بين 7500 و8500 جنيه، وفقا لنظام العمل المختار، حيث يتضمن نظام 8 ساعات العمل 22 يوم عمل و8 أيام راحة شهريا، بينما يشمل نظام 12 ساعة العمل 26 يوم عمل و4 أيام راحة شهريا.

المزايا الممنوحة

تتضمن المزايا توفير سكن للمغتربين، وتأمين صحي وتأمين اجتماعي، وتوفير زي رسمي، إلى جانب مواصلات داخلية.

مواقع العمل

تتوزع فرص العمل في مناطق التجمع و6 أكتوبر ورأس غارب، داخل مواقع متنوعة تشمل مجمعات مطاعم ومولات تجارية وسفارات ووزارات وشركات كبرى وفنادق.

ويمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى 16 شارع عبد الرحمن رشدي خلف قسم النزهة بمصر الجديدة، أو التواصل عبر الهاتف 01012560338.