طقس الأحد.. أمطار تضرب القاهرة والمحافظات وصقيع يهدد مزروعات سيناء
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
العمل تعلن وظائف برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل، بتوفير 52 فرصة عمل بمحافظة السويس، للعمل بإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في إدارة وتجهيز الهايبر ماركت، برواتب تنافسية ومزايا تأمينية متنوعة، في إطار جهودها لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

التخصصات المطلوبة

تشمل الوظائف المتاحة 10 كاشير، و10 منسق ممرات، و5 بائع خضار وفاكهة، و5 شيف خباز، و5 شيف جزار، و4 شيف أجبان، و4 مبيعات أجهزة، و4 موظف استعلامات، و4 فرد أمن، و1 فني صيانة.

الشروط والرواتب

أوضحت الوزارة أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهل عال أو متوسط حسب طبيعة كل وظيفة، مع اشتراط أن يتراوح السن بين 30 و35 عاما، وأن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن سنة.

وتبدأ الرواتب من 7000 جنيه وتصل إلى 9000 جنيه وفقا لمستوى الخبرة والكفاءة، مع توفير تأمين طبي عائلي وتأمين اجتماعي، إضافة إلى يومين إجازة أسبوعيا.

طريقة التقديم

يتم التواصل عبر الهاتف 01019229598، أو التوجه إلى مقر المقابلات في سيتي سنتر المعادي بشارع المعراج.

فرص عمل جديدة برواتب حتى 8500 جنيه

فرص عمل متاحة للشباب الحاصلين على مؤهل متوسط، كما تقبل طلبات الطلبة، بشرط أن يتراوح السن بين 21 و57 عاما.

الرواتب ونظام العمل

تتراوح الرواتب الشهرية بين 7500 و8500 جنيه، وفقا لنظام العمل المختار، حيث يتضمن نظام 8 ساعات العمل 22 يوم عمل و8 أيام راحة شهريا، بينما يشمل نظام 12 ساعة العمل 26 يوم عمل و4 أيام راحة شهريا.

المزايا الممنوحة

تتضمن المزايا توفير سكن للمغتربين، وتأمين صحي وتأمين اجتماعي، وتوفير زي رسمي، إلى جانب مواصلات داخلية.

مواقع العمل

تتوزع فرص العمل في مناطق التجمع و6 أكتوبر ورأس غارب، داخل مواقع متنوعة تشمل مجمعات مطاعم ومولات تجارية وسفارات ووزارات وشركات كبرى وفنادق.

ويمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى 16 شارع عبد الرحمن رشدي خلف قسم النزهة بمصر الجديدة، أو التواصل عبر الهاتف 01012560338.

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون "سوبر فود"؟
وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

