قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«معتوهتان ومختلتان عقليًا».. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين في الكونجرس
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب مناقشة عامة بشأن الأثر التشريعي والاجتماعي لشروط قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب مناقشة عامة بشأن الأثر التشريعي والاجتماعي لتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 منذ بدء العمل به، وذلك في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي من آثار يرى مقدّم الطلب أنها تجاوزت الفلسفة التي صدر من أجلها القانون، والتي تستهدف الإصلاح ومواجهة آفة تعاطي المخدرات وصون كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وقد كشفت الممارسة العملية منذ عام 2021 عن عدد من الإشكاليات، من أبرزها:

أولاً: انصراف التطبيق إلى الطابع العقابي المجرد، دون مراعاة التدرج في الجزاء، بما تمثل في الفصل الفوري للموظف وحرمانه من مصدر دخله الأساسي، وهو ما ينعكس على قدرته على إعالة أسرته.

ثانياً: ما يثار بشأن إجراءات الفحص الفجائي، وما قد يحيط بها من شكوك أو غياب للضمانات الكافية المتعلقة بسحب العينات وتحليلها، فضلاً عن محدودية أو غياب آليات التظلم الفعالة.

ثالثاً: غلبة العقاب على فلسفة العلاج والتأهيل، وعدم إتاحة الفرصة الكافية للإصلاح قبل توقيع أقصى الجزاءات.

رابعاً: عدم الاعتداد في بعض الحالات بالسجل الوظيفي للموظف محل الفحص، ومدى كفاءته وتقاريره السنوية وسنوات خدمته.

خامساً: امتداد الأثر السلبي للعقوبة إلى أسرة الموظف المفصول، بما قد يؤدي إلى أضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة نتيجة فقدان مصدر الدخل، في ظل عدم توافر بدائل سريعة أو مناسبة.

سادساً: ما يثار بشأن الأوضاع التأمينية للموظف المفصول، وعدم استحقاقه للمعاش إلا ببلوغ السن القانونية أو العجز الكامل أو الوفاة، بما يخلق أوضاعاً إنسانية صعبة لبعض الأسر.

سابعاً: التخوف من إساءة استخدام آليات الفحص أو توظيفها في غير مقاصدها المشروعة، بما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير منضبطة في بيئات العمل.

ولذلك، يتقدم مقدّم الطلب بطلب المناقشة العامة، مستوفياً التوقيعات اللائحية اللازمة، بهدف إعادة النظر في الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بعد سنوات من تطبيقه، في إطار الدور الدستوري لمجلس النواب في التشريع والرقابة على الأثر التشريعي للقوانين.

وتهدف المناقشة إلى بحث سبل تحقيق التوازن بين مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، وبين ضمانات العدالة التأديبية، وعلى الأخص:

إرساء مبدأ التدرج في العقوبة.

كفالة حق التظلم والالتماس.

تعزيز فلسفة العلاج قبل العقاب.

مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للعقوبات الوظيفية.

وذلك بما يكفل حماية المصلحة العامة، وصون كرامة الموظف، والحفاظ على استقرار الأسرة، وتحقيق المقصد الإصلاحي الذي استهدفه المشرّع عند إصدار القانون.

النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع طلب مناقشة عامة الجهاز الإداري للدولة الفصل الفوري للموظف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

ترشيحاتنا

عمر مرموش

5 أسباب تجعل برشلونة يحلم بضم عمر مرموش.. ما القصة؟

أسعار عمرة العشر الأواخر 1447 وخيارات الحجز 2026

أسعار عمرة العشر الأواخر 1447 وخيارات الحجز 2026

سعر الدولار اليوم 25 فبراير 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم 25 فبراير 2026 في البنوك المصرية

بالصور

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر
مقابر
مقابر

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد