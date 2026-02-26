الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف مكان هروب الابن المدمن العاق المتهم في واقعة الاعتداء على أمه العجوز في نهاية العقد السادس من عمرها بالضرب المبرح بالأيدي و رشقها بالألفاظ النابية لرفضها إعطائه أموال لشراء جرعة المواد المخدرة بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتي .

تفاصيل الواقعة



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور للآثار الاعتداء الذي لحق بالسيدة العجوز وإصابتها بجروح في الوجه والعين والفم .

استغاثة الأم



كما ناشدت الأم المكلومة في استغاثة كافة الجهات التحقيق والأمنية بسرعه ضبط الابن الهارب وتأمين حياتها خلال الفترة المقبلة.

تحرك أمني عاجل



الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تفحص استغاثة الأم الضحية وتسعي جاهدة في ضبط المتهم الهارب لعرضه على جهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.