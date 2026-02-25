قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

هنتسحر ايه النهاردة؟.. عجة الطعمية وفول بالجبنة والسلطة

فول بالجبنة والسلطة
فول بالجبنة والسلطة
اسماء محمد

هنتسحر ايه النهاردة.. يتكرر هذا السؤال بشكل شبه يومي داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة سحور متنوعة مع شرح طريقة تحضيرها.

طريقة عمل عجة الطعمية

نعرض لكم طريقة عمل عجة الطعمية من خلال خطوات الشيف الشرشابي.

المقادير

عجينة طعمية

بيض

فلفل حار مفروم

فلفل رومي مفروم

كمون ناعم

بصل مفروم

طماطم مفرومة

½ كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملح

زيت

فلفل أسود

طريقة عمل عجة الطعمية

يخلط في الكبة الفلفل الرومي والحار والبصل والطماطم مع البيض وعجينة الطعمية والدقيق والبيكنج بودر والكمون والملح والفلفل الأسود
يصب الخليط على مراحل فى الزيت
يقلب على الوجه الآخر وقدمى عجة الطعمية.

طريقة عمل فول بالجبنة والسلطة للشيف شربيني

المقادير
فول مدمس

بصل

طماطم

خيار

خل

عصير ليمون

زيت

ملح 
فلفل اسود

كمون

فلفل حار

شبت وبقدونس وكزبرة

جبنة إسطنبولي

طريقة عمل فول بالسلطة والجبنة

قطعي الخضروات وضيفي عليها التوابل وضعي عليها جبنة إسطنبولي ثم عصير ليمون والخل.

ضعى الجبنة على شكل دائرة وفي المنتصف ضيفي الفول والزيت والخضرة وقدميها مع الخبز البلدي.

فول طريقة عمل فول طريقة عمل فول بالجبنة هنتسحر ايه النهاردة عجة الطعمية

المزيد

