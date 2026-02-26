قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاورات مغلقة في البنتاجون تحسبا لسيناريو ضرب إيران عسكريا
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد: ندرس إمكانية زيادة ساعات تشغيل الآبار الحكومية خلال موسم القمح دعمًا للانتاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد- عقب مشاركتها أهالي الإفطار الرمضاني، مع أهالي قرية بغداد بمركز باريس، الأربعاء- لقاءً جماهيريًا موسعًا مع المواطنين، بحضور محمد كجك نائب المحافظ؛ سيد محمود سكرتير عام المحافظة؛ العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد؛ سلامة علي محمد رئيس المركز، والقيادات التنفيذية والشعبية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المجتمعي مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ميدانيًا.

واستمعت المحافظ خلال اللقاء لعدد من المطالب والمقترحات، موجهًة الجهات المعنية بدراستها ووضع حلول مناسبة لتنفيذها، وجاء أبرزها:

◾ مراجعة موقف 60 منزلًا تابعًا لهيئة التعمير؛ للوقوف على أوضاعها القانونية والفنية.

◾ متابعة إنهاء إجراءات تقسيمات أراضي الشباب بالقرية وتدبير إمام للمسجد؛ تلبيةً لاحتياجات الأهالي الدينية.

◾ تشكيل لجنة من المركز لمعاينة 50 منزلًا ريفيًا بأرض الملك؛ للتحقق من الموقف القانوني والالتزام بالضوابط.

◾ التنسيق بين المركز والإدارة العامة للري لمتابعة أعطال الآبار على أن تتحمّل المحافظة نسبة (50%) من التكاليف مناصفةً مع الأهالي.

◾ إدراج إنشاء مدرسة إعدادية جديدة ضمن خطة العام القادم، وفق مؤشرات الكثافة الطلابية واحتياجات التوسع التعليمي.

◾ متابعة حصر مشكلات الصرف الصحي، بالتوازي مع قرب أنطلاق المرحلة الثانية لمشروعات «حياة كريمة» بمركزي الخارجة وباريس.

◾ مخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات للعمل على تقوية شبكة المحمول بنطاق القرية.

◾ دراسة إمكانية زيادة ساعات تشغيل الآبار الحكومية خلال موسم القمح؛ دعمًا للانتاج وتعظيمًا للاستفادة من الموارد المائية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

الارصاد

عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

ترشيحاتنا

رانيا هاشم

رسالة روحانية للصبر والتضحية.. رانيا هاشم من مقام السيدة زينب

أحمد موسى

أحمد موسى: إشادة فهمي عمر بكتابي «أسرار» وسام فخر وشهادة أعتز بها

أحمد ماهر

أحمد ماهر عن لقب فارس المسرح العربي: حقي الأدبي ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غيري

بالصور

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر

تسلا
تسلا
تسلا

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد