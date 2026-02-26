محافظ الوادي الجديد: ندرس إمكانية زيادة ساعات تشغيل الآبار الحكومية خلال موسم القمح دعمًا للانتاج

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد- عقب مشاركتها أهالي الإفطار الرمضاني، مع أهالي قرية بغداد بمركز باريس، الأربعاء- لقاءً جماهيريًا موسعًا مع المواطنين، بحضور محمد كجك نائب المحافظ؛ سيد محمود سكرتير عام المحافظة؛ العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد؛ سلامة علي محمد رئيس المركز، والقيادات التنفيذية والشعبية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المجتمعي مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ميدانيًا.

واستمعت المحافظ خلال اللقاء لعدد من المطالب والمقترحات، موجهًة الجهات المعنية بدراستها ووضع حلول مناسبة لتنفيذها، وجاء أبرزها:

◾ مراجعة موقف 60 منزلًا تابعًا لهيئة التعمير؛ للوقوف على أوضاعها القانونية والفنية.

◾ متابعة إنهاء إجراءات تقسيمات أراضي الشباب بالقرية وتدبير إمام للمسجد؛ تلبيةً لاحتياجات الأهالي الدينية.

◾ تشكيل لجنة من المركز لمعاينة 50 منزلًا ريفيًا بأرض الملك؛ للتحقق من الموقف القانوني والالتزام بالضوابط.

◾ التنسيق بين المركز والإدارة العامة للري لمتابعة أعطال الآبار على أن تتحمّل المحافظة نسبة (50%) من التكاليف مناصفةً مع الأهالي.

◾ إدراج إنشاء مدرسة إعدادية جديدة ضمن خطة العام القادم، وفق مؤشرات الكثافة الطلابية واحتياجات التوسع التعليمي.

◾ متابعة حصر مشكلات الصرف الصحي، بالتوازي مع قرب أنطلاق المرحلة الثانية لمشروعات «حياة كريمة» بمركزي الخارجة وباريس.

◾ مخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات للعمل على تقوية شبكة المحمول بنطاق القرية.

◾ دراسة إمكانية زيادة ساعات تشغيل الآبار الحكومية خلال موسم القمح؛ دعمًا للانتاج وتعظيمًا للاستفادة من الموارد المائية.