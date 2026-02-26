بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، علي لقاء عدد من أبرز رجال الأعمال والمشاهير، بـ حفل سحور ناقش خلاله سُبل تعاون بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية.

التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عددا من أبرز الرواد ورجال الأعمال والمشاهير، بـ حفل سحور في رمضان 2026، ناقش خلاله سُبل تعاون بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة المُقبلة.

ونشر تركي ال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورا تجمعه بأبرز الحضور، معلقا: "تشرفت بالجميع وان شاء الله يثمر هذا اللقاء والسحور على مافيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

وكان من بين أبرز الحضور، النائب محمد أبوالعينين، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأحمد عز، وعمرو الجانيني، ومحمد الأتربي، وأيمن الجميل، وأحمد السويدى، ومحمد عبد الله، وأحمد صبور.

زيارة تركي آل الشيخ للقاهرة

وكان المستشار تركي آل الشيخ، سبق بزيارة خاصة إلى منزل فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق في القاهرة، في لقاء اتسم بروح من الود والحب والاحترام المتبادل.