دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
اقتصاد

بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

كشفت هيئة الرقابة المالية عن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025 بلغت نحو 42.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25.5 مليار جنيه خلال نفس العام 2024، بمعدل نمو قدره 67.5%.

وارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 47.1% ليصل إلى 15,476ألف عقد خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، مقابل 10,524 ألف عقد في الفترة نفسها من عام 2024.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها- حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه- وجود زيادة في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025 بنسبة 48.8%، ليسجل نحو 5,150مليار جنيه، مقارنة بـ 3,460 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.

أسباب زيادة التمويلات العقارية

أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية، الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:

- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما أسهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.

- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها؛ مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.

- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

 

نشاط التمويل العقاري

يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.

ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.

هيئة الرقابة المالية نشاط التمويل العقاري التمويل العقاري إعادة التمويل العقاري

