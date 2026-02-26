فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

بعد ساعات طويلة من الصيام، يحتاج جسمك إلى ما يُرطّبه، يُعيد توازنه، ويُهيّئ معدتك لاستقبال الطعام بلطف، لذا يقدم الدكتور جميل القدسي، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل اللبن الرائب.

فوائد شراب اللبن الرايب في رمضان..

1- تعويض السوائل بسرعة

يساعد على ترطيب الجسم بعد الصيام الطويل ويمنع الجفاف.

2- استعادة الأملاح والمعادن

يحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم، مما يُعيد توازن الإلكتروليتات.

3- تحسين الهضم

غني بالبروبيوتيك التي تدعم صحة الأمعاء وتُخفف الانتفاخ.

4- تقليل الحموضة

يهدّئ المعدة ويخفف حرقة المريء بعد الإفطار.

5- تنظيم ضغط الدم

يساهم في دعم صحة القلب بفضل محتواه من البوتاسيوم.

6- شعور سريع بالشبع الخفيف

يساعد على الاعتدال في تناول الطعام.

المكونات:

كوب لبن (زبادي) طبيعي

كوب ماء بارد

رشة ملح طبيعي

(اختياري) نعناع طازج

طريقة التحضير

1- يُخلط اللبن مع الماء جيدًا حتى يصبح القوام خفيفًا ومتجانسًا.

2- تُضاف رشة الملح ويُحرّك المزيج.

3- يمكن إضافة النعناع الطازج لمذاق منعش.

4- يُقدّم باردًا عند الإفطار.