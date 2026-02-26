بقرار توروب.. الأهلي يقرر التفاوض مع سيراميكا كليوباترا لشراء مروان عثمان

كشف الناقد الرياضي خالد علي تفاوض النادي الأهلي من أجل شراء مروان عثمان من سيراميكا بصفة نهائية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد علي : النادي الأهلي قرر التفاوض من أجل شراء مروان عثمان من سيراميكا بصفة نهائية، وهذا القرار جاء بإجماع من إدارة الكرة وتوروب.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لملاقاة “زد إف سي”، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا على سموحة بهدف دون رد في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات والعودة إلى صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد تقدم الزمالك إلى القمة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت المقبل في تمام الساعة 9.30 مساء على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.