صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، على اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن قرض التسهيل الموسع، إضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج تمويل المرونة والاستدامة، ما يتيح لمصر سحب شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار.



وبموجب هذا القرار، يمكن لمصر الاستفادة من الدفعة الجديدة ضمن قرضي "التسهيل الموسع" و"المرونة والاستدامة"، استمرارا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، وخلال السنوات الثلاث الماضية، سحبت مصر نحو 3.2 مليار دولار على أربع دفعات من إجمالي قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.



وكان الصندوق قد وافق في مارس الماضي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج "المرونة والاستدامة"، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتعزيز جهود التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، ويُعكس القرار استمرار التعاون بين مصر والصندوق ودعم المجتمع الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الرامية لتعزيز الاستقرار الكلي ودفع النمو المستدام.