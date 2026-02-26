الحزن يخيم على الوسط الفني في رمضان.. وفاة والد مي عمر ووالدة ريم مصطفى وشقيق زينة خلال أيام

خيّم الحزن على الوسط الفني خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، بعد إعلان عدد من النجمات فقدان أقرب الناس إليهن، في أجواء مؤثرة سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة والد مي عمر



أعلن المخرج محمد سامي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» وفاة والد زوجته الفنانة مي عمر، وكتب قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. والد زوجتي (عمر بدر أبو هاني) في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء، وأشهد الله أنه كان رجلًا محترمًا مهذبًا طيب القلب، لم أرَ منه إلا الخير والحب».

وتصدّر اسم مي عمر محركات البحث خلال الساعات الماضية، خاصة أنها كانت تعيش حالة إنسانية صعبة بعد معاناة والدها مع المرض، حيث رافقته في رحلته العلاجية الأخيرة، قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم.



وفاة شقيق زينة

وفي سياق متصل، أقيم عزاء شقيق الفنانة زينة بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، وذلك بعد إعلان وفاته خلال الأيام الماضية. وكان شقيقه حمادة رضا قد أعلن الخبر عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا».

وشُيّع جثمان الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وفاة والدة ريم مصطفى

كما أعلنت الفنانة ريم مصطفى وفاة والدتها، وكتبت عبر حسابها الرسمي: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله.. النهاردة فقدت ضهري وسندي وأمان عمري كله.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وأقيمت صلاة الجنازة يوم الاثنين 16 فبراير عقب صلاة الظهر بمسجد أسد بن الفرات بمنطقة الدقي، بحضور عدد من المقربين.

وتلقى الوسط الفني هذه الأخبار بحالة من الحزن، حيث حرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء والدعاء للمتوفين بالرحمة ولأسرهم بالصبر والسلوان.