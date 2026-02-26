قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني
صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية
متى يكون الصيام إثما؟.. الإفتاء: حالة واحدة يجب فيها الإفطار خلال رمضان
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي الآن
وول ستريت جورنال: البرنامج النووي الإيراني يواجه جموداً منذ حرب الأيام الاثني عشر
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الحزن يخيم على الوسط الفني في رمضان.. وفاة والد مي عمر ووالدة ريم مصطفى وشقيق زينة خلال أيام

الأحزان تخيم على الوسط الفني في رمضان.. وفاة والد مي عمر ووالدة ريم مصطفى وشقيق زينة و والدة ريم مصطفى
الأحزان تخيم على الوسط الفني في رمضان.. وفاة والد مي عمر ووالدة ريم مصطفى وشقيق زينة و والدة ريم مصطفى
أوركيد سامي

خيّم الحزن على الوسط الفني خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، بعد إعلان عدد من النجمات فقدان أقرب الناس إليهن، في أجواء مؤثرة سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة والد مي عمر


أعلن المخرج محمد سامي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» وفاة والد زوجته الفنانة مي عمر، وكتب قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. والد زوجتي (عمر بدر أبو هاني) في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء، وأشهد الله أنه كان رجلًا محترمًا مهذبًا طيب القلب، لم أرَ منه إلا الخير والحب».

وتصدّر اسم مي عمر محركات البحث خلال الساعات الماضية، خاصة أنها كانت تعيش حالة إنسانية صعبة بعد معاناة والدها مع المرض، حيث رافقته في رحلته العلاجية الأخيرة، قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم.


وفاة شقيق زينة

وفي سياق متصل، أقيم عزاء شقيق الفنانة زينة بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، وذلك بعد إعلان وفاته خلال الأيام الماضية. وكان شقيقه حمادة رضا قد أعلن الخبر عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا».

وشُيّع جثمان الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وفاة والدة ريم مصطفى

كما أعلنت الفنانة ريم مصطفى وفاة والدتها، وكتبت عبر حسابها الرسمي: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله.. النهاردة فقدت ضهري وسندي وأمان عمري كله.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وأقيمت صلاة الجنازة يوم الاثنين 16 فبراير عقب صلاة الظهر بمسجد أسد بن الفرات بمنطقة الدقي، بحضور عدد من المقربين.
وتلقى الوسط الفني هذه الأخبار بحالة من الحزن، حيث حرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء والدعاء للمتوفين بالرحمة ولأسرهم بالصبر والسلوان.

ريم مصطفى زينة مي عمر صدي البلد نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

استخراج بطاقة تموين

استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

Galaxy S25

تسريبات كارثية تحاصر سامسونج.. Galaxy S26 Ultra مكشوف بالكامل قبل الإطلاق

أجهز ماك

بمواصفات ثورية.. آبل تعلن قرب طرح منتجات جديدة

زوهو

زوهـو العالمية تتجاوز المليون عميل حول العالم.. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع أسواقها نموا

بالصور

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012

فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة
فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة
فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها في المنزل

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل
فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل
فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد