ديني

هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟.. اعرف رأي الشرع

أحمد سعيد

يزداد البحث عن أحكام الصيام المختلف منذ بداية شهر رمضان 2026 حيث يرغب كثيرون في معرفة رأي الشرع حول عدة مسائل فقهية ومن بين أكثر الأسئلة التي تشغل بال الناس هو هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟ ويبحث عدد كبير عن إجابة هذا السؤال وهو ما نعرضه في السطور التالية. 

هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟

وفي إطار بينا الحكم الشرعي المتعلق بخلع الضرس في نهار رمضان، قالت دار الإفتاء المصرية ، إن خلع الأسنان للصائم في نهار رمضان جائز، ولا يبطل الصوم إذا لم يدخل شيء إلى الجوف، مشيرة إلى أن خروج الدم من خلع الأسنان لا يؤثر في الصوم.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى سابقة عبر صفحتها على فيسبوك، أن تنظيف الأسنان، وحشوها وخلعها وحقن الفم بحقنة مخدرة لإجراء ذلك في نهار رمضان ليس له أثر في صحة الصيام، بشرط التحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم.

وأوضحت دار الإفتاء أنه الإبرة المخدرة لا أثر لها على صحة الصيام لأن المادة المخدرة ليست في معنى الأكل والشرب ولا تصل إلى الجوف، فالأصل صحة الصوم وسلامته، منوهة بأن الأصلُ يبقى على أصله حتى يأتيَ ما يُغيِّره، وإن استطاع الصائم أن يؤخر مثل هذه العمليات لما بعد الإفطار كان أولى.

دعاء اليوم الثامن من رمضان 

من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه هو الإكثار من الدعاء، وخير الدعاء ما يكون بعد الصلوات المفروضة ومن أفضل صيغ دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان ما يلي :

  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
  • اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 

دعاء ثامن ليلة في رمضان

  • اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار .
  • اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.
  • اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.
  • اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.
