عاجل
أستاذ بالأزهر: الصلاة نور القلب وسلاح المؤمن للنجاة يوم القيامة
أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
من الرعاية إلى الريادة.. مبادرة "سكة رزق" تفتح أبواب سوق العمل
لو عطل هتركب أبو كارت.. خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم
رويترز: إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه
نواة سوق عربية للطاقة.. مصر والسعودية على أعتاب تشغيل مشروع الربط الكهربائي
هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟.. اعرف رأي الشرع
بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني
صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية
متى يكون الصيام إثما؟.. الإفتاء: حالة واحدة يجب فيها الإفطار خلال رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اختبار طبي لثنائي الأهلي لحسم موقفهما من مواجهة زد

محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي محمد عراقي عن أختبار طبي لثنائي الاهلي محمود تريزيجيه وأحمد زيزو اليوم لحسم موقفهم من مواجهه زد.

و كتب محمد عراقي عبر فيسبوك :اختبار طبي أخير  الخميس لكل من محمود تريزيجيه وأحمد زيزو لحسم موقف الثنائي من مواجهة الأهلي ضد زد.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لملاقاة “زد إف سي”، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا على سموحة بهدف دون رد في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات والعودة إلى صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد تقدم الزمالك إلى القمة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت المقبل في تمام الساعة 9.30 مساء على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

