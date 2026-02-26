رويترز: إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدرين، بإقالة الأدمير ال فريد دبليو كاتشر، مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بعد نحو ثلاثة أشهر من توليه المنصب.

من هو الأدميرال فريد دبليو كاتشر .. مدير هيئة الأركان المشتركة؟



نشأ نائب الأدميرال فريد دبليو كاتشر في أوكتون بولاية فيرجينيا، وتخرج بمرتبة الشرف في الأكاديمية البحرية الأمريكية عام 1990 حاصلًا على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، كما نال درجة الماجستير في السياسة العامة، تخصص العلاقات الدولية، من كلية كينيدي للحكومة بجامعة هارفارد.



وخدم كاتشر في المقام الأول على متن المدمرات، وشارك في مهام متعددة ضمن أسطولي المحيط الأطلسي والهادئ، وعلى المستوى البحري، تولّى مؤخرًا قيادة الأسطول السابع الأمريكي.

وسبق له قيادة مجموعة الضربات الاستكشافية السابعة المنتشرة في غرب المحيط الهادئ، حيث أشرف على أربع دوريات بحرية، إضافة إلى قيادته سرب المدمرات السابع في جنوب شرق آسيا، وتوليه قيادة المدمرة الأمريكية "ستوكديل" (DDG 106).



أما على الصعيد البري، فقد شغل عددًا من المناصب القيادية البارزة، من بينها رئيس الأكاديمية البحرية الأمريكية رقم 64، ونائب مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة، ومساعد نائب رئيس العمليات البحرية لشؤون العمليات والخطط والاستراتيجية (N3/N5B)، إلى جانب عمله ضابطًا تنفيذيًا للقائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا وقائد القيادة الأوروبية الأمريكية (EUCOM).



كما تولّى مهام رئيس أركان قائد القوات البحرية السطحية لأسطول المحيط الهادئ، وكاتب الخطابات الرئيسي لرئيس هيئة الأركان المشتركة، وفي عام 2006، اختير زميلًا في البيت الأبيض للعمل ضمن مجلس الأمن الداخلي، وتسلّم مهامه مديرًا لهيئة الأركان المشتركة في ديسمبر 2025.



حصل كاتشر على العديد من الأوسمة والجوائز الفردية والجماعية، من بينها جوائز الكفاءة القتالية التي نالتها الأطقم التي خدم معها، وفي عام 2005، مُنح جائزة الأدميرال إلمو زوموالت للقيادة الرائدة، كما نال عام 2015 جائزة جون بول جونز للقيادة الملهمة من رابطة البحرية الأمريكية خلال قيادته لسرب المدمرات السابع.