قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ بالأزهر: الصلاة نور القلب وسلاح المؤمن للنجاة يوم القيامة
أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
من الرعاية إلى الريادة.. مبادرة "سكة رزق" تفتح أبواب سوق العمل
لو عطل هتركب أبو كارت.. خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم
رويترز: إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه
نواة سوق عربية للطاقة.. مصر والسعودية على أعتاب تشغيل مشروع الربط الكهربائي
هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟.. اعرف رأي الشرع
بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني
صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية
متى يكون الصيام إثما؟.. الإفتاء: حالة واحدة يجب فيها الإفطار خلال رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز: إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه

مدير هيئة الأركان المشتركة
مدير هيئة الأركان المشتركة
فرناس حفظي

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدرين، بإقالة الأدمير ال فريد دبليو كاتشر، مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بعد نحو ثلاثة أشهر من توليه المنصب.

من هو الأدميرال فريد دبليو كاتشر .. مدير هيئة الأركان المشتركة؟


نشأ نائب الأدميرال فريد دبليو كاتشر في أوكتون بولاية فيرجينيا، وتخرج بمرتبة الشرف في الأكاديمية البحرية الأمريكية عام 1990 حاصلًا على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، كما نال درجة الماجستير في السياسة العامة، تخصص العلاقات الدولية، من كلية كينيدي للحكومة بجامعة هارفارد.


وخدم كاتشر في المقام الأول على متن المدمرات، وشارك في مهام متعددة ضمن أسطولي المحيط الأطلسي والهادئ، وعلى المستوى البحري، تولّى مؤخرًا قيادة الأسطول السابع الأمريكي.

 وسبق له قيادة مجموعة الضربات الاستكشافية السابعة المنتشرة في غرب المحيط الهادئ، حيث أشرف على أربع دوريات بحرية، إضافة إلى قيادته سرب المدمرات السابع في جنوب شرق آسيا، وتوليه قيادة المدمرة الأمريكية "ستوكديل" (DDG 106).


أما على الصعيد البري، فقد شغل عددًا من المناصب القيادية البارزة، من بينها رئيس الأكاديمية البحرية الأمريكية رقم 64، ونائب مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة، ومساعد نائب رئيس العمليات البحرية لشؤون العمليات والخطط والاستراتيجية (N3/N5B)، إلى جانب عمله ضابطًا تنفيذيًا للقائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا وقائد القيادة الأوروبية الأمريكية (EUCOM).


كما تولّى مهام رئيس أركان قائد القوات البحرية السطحية لأسطول المحيط الهادئ، وكاتب الخطابات الرئيسي لرئيس هيئة الأركان المشتركة، وفي عام 2006، اختير زميلًا في البيت الأبيض للعمل ضمن مجلس الأمن الداخلي،  وتسلّم مهامه مديرًا لهيئة الأركان المشتركة في ديسمبر 2025.


حصل كاتشر على العديد من الأوسمة والجوائز الفردية والجماعية، من بينها جوائز الكفاءة القتالية التي نالتها الأطقم التي خدم معها، وفي عام 2005، مُنح جائزة الأدميرال إلمو زوموالت للقيادة الرائدة، كما نال عام 2015 جائزة جون بول جونز للقيادة الملهمة من رابطة البحرية الأمريكية خلال قيادته لسرب المدمرات السابع.

مدير هيئة الأركان المشتركة أمريكا الأدمير ال فريد دبليو كاتشر إقالة الأدمير ال فريد دبليو كاتشر ال فريد دبليو كاتشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

أسعار عمرة العشر الأواخر 1447 وخيارات الحجز 2026

أسعار عمرة العشر الأواخر 1447 وخيارات الحجز 2026

سعر الدولار اليوم 25 فبراير 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم 25 فبراير 2026 في البنوك المصرية

كينيث سيماكولا

عقد سيماكولا .. لاعب كرة قدم يدخل التاريخ بأقصر فترة انتقال في 2026

بالصور

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد