قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ بالأزهر: الصلاة نور القلب وسلاح المؤمن للنجاة يوم القيامة
أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
من الرعاية إلى الريادة.. مبادرة "سكة رزق" تفتح أبواب سوق العمل
لو عطل هتركب أبو كارت.. خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم
رويترز: إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه
نواة سوق عربية للطاقة.. مصر والسعودية على أعتاب تشغيل مشروع الربط الكهربائي
هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟.. اعرف رأي الشرع
بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني
صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية
متى يكون الصيام إثما؟.. الإفتاء: حالة واحدة يجب فيها الإفطار خلال رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 26 فبراير 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 26 فبراير 2026:

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

48.12 جنيه للشراء 

48.22 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

47.90 جنيه للشراء 

48 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

47.89 جنيه للشراء 

47.99 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك  الكويت الوطني ليسجل نحو:

47.88 جنيه للشراء 

47.98 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB والتنمية الصناعية  لنحو:

47.88 جنيه للشراء 

47.98 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

47.88 جنيه للشراء 

47.98 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

47.88 جنيه للشراء 

47.98 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

47.88 جنيه للشراء 

47.98 جنيه للبيع

سجل  سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

47.88 جنيه للشراء 

47.98 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

47.88 جنيه للشراء 

47.98 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

47.85 جنيه للشراء 

47.95 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري نحو:

47.85 جنيه للشراء 

47.95 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات عند :

47.85 جنيه للشراء 

47.95 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطنى لنحو:

47.78 جنيه للشراء 

47.88 جنيه للبيع 

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الخميس لنحو 47.89 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر 

48.12 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر 

47.88 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

47.93 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري البنك المركزي بنك الكويت الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

الاهلي

اختبار طبي لثنائي الأهلي لحسم موقفهما من مواجهة زد

مصطفي الشهدي

دورة رمضانية.. مصطفى الشهدي يرتكب خطأ قبل مواجهة الأهلي وسموحة

مروان عثمان

بقرار توروب.. الأهلي يقرر التفاوض مع سيراميكا كليوباترا لشراء مروان عثمان

بالصور

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد