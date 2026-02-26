قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع محلي رغم الصعود العالمي.. أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس
ياميش رمضان أرخص من العام الماضي.. ونقيب الفلاحين يكشف السر
بقوة 6.5 .. زلزال عنيف يضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية
موعد أذان المغرب والتراويح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 فبراير
أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميا أسعار ومواصفات سلسلة Galaxy S26.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة
سعر بيع وشراء الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
هل تقضى الزكاة لمن تركها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب
اليوم .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
تعرف على مصير كاتشر بعد إقالته من منصبه مديرا لهيئة الأركان المشتركة
حركة فتح: شبكة رأس مال مُنظّمة تقود حماية إسرائيل من المحاسبة الدولية
فايننشال تايمز: إيران تغازل ترامب بعروض نفط وغاز لتجنب المواجهة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تقضى الزكاة لمن تركها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب

زكاة المال
زكاة المال
عبد الرحمن محمد

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الفقهي المتعلق بمدى وجوب إخراج زكاة المال عمن جهل حكمها لسنوات طويلة، وذلك رداً على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" لمواطن استفسر عن ذمته المالية بعد علمه المتأخر بوجوب الزكاة.
وأكدت دار الإفتاء في إجابتها أن زكاة المال تعد من الواجبات الشرعية الأصيلة التي لا تسقط عن المسلم متى استوفت شروطها، موضحة أن التكليف يترتب بمجرد امتلاك النصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون هذا المال فائضاً عن الحاجات الأساسية للمزكي ومن يعول.
وشددت الدار على أن "جهل المكلف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها"، مؤكدة أن الواجب الشرعي على من قصر في إخراجها لسنوات -بسبب عدم المعرفة- هو حصر وزكاة كل سنة مضت وإخراجها فوراً؛ كون الزكاة حقاً ثابتاً للفقراء والمستحقين لا يسقط بمرور الزمن، وقضاؤها واجب لبراءة الذمة أمام الله.
وفي سياق متصل، فصّل الدكتور شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الأحكام المتعلقة بزكاة "المستغلات" ومنها إيجار الشقق، موضحاً أن الزكاة ركن ركين من أركان الإسلام الخمسة، ولها أنواع متعددة تشمل زكاة المال، والزروع، والتجارة، والفطر.

الزكاة في المال المحصل من الإيجارات 
وبيّن أمين الفتوى أن وجوب الزكاة في المال المحصل من الإيجارات أو غيره مرهون بـ ثلاثة شروط مجتمعة:
* امتلاك مال يبلغ النصاب الشرعي (ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21).
* مرور عام هجري كامل على ملكية هذا النصاب.
* أن يكون المال زائداً عن الحاجة الأساسية لصاحبه وحاجة من يعولهم.
واختتمت الدار تأكيدها بأن الالتزام بالزكاة يطهر المال وينميه ويحقق التكافل الاجتماعي، داعية المسلمين لضرورة تحري الأحكام وسؤال أهل الذكر لتجنب التقصير غير المقصود.

زكاة المال دار الإفتاء نصاب الزكاة أحكام الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

ترشيحاتنا

عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

خطوة بخطوة.. طريقة حل مشكلة عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

التمر باللبن

تعرف على طريقة عمل التمر باللبن في البيت

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

بالصور

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد