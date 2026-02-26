تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء درعا جنوبي سوريا

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل عن تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء محافظة درعا جنوبي سوريا.

وعقد وزير الخارجية في سوريا اجتماعًا مشتركًا مع المبعوث الأمريكي توم براك، تناول عددًا من الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التأكيد على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة على كامل ترابها الوطني.

أهمية الحفاظ على وحدة سوريا

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الحفاظ على وحدة سوريا ورفض أي محاولات للمساس بسيادتها، مشددين على ضرورة دعم مسار الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة بما يضمن استعادة دورها الكامل في مختلف المناطق.

اندماج «قسد» ضمن مؤسسات الدولة

وبحث الطرفان الخطوات العملية المتعلقة بملف اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، حيث جرى استعراض الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف بما يضمن وحدة القرار العسكري والأمني تحت مظلة الدولة.

وأكد الاجتماع أهمية التوصل إلى تفاهمات عملية تساهم في تعزيز الاستقرار في شمال وشرق سوريا، وتدعم مسار الحلول الوطنية الشاملة.







