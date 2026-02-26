قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل هناك فرق بين مصارف الزكاة والصدقات؟.. الإفتاء تجيب
كولومبيا .. ثوران بركان "ديابيير" الطيني دون تسجيل أي إصابات
موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء درعا جنوبي سوريا
تراجع محلي رغم الصعود العالمي.. أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس
ياميش رمضان أرخص من العام الماضي.. ونقيب الفلاحين يكشف السر
بقوة 6.5 .. زلزال عنيف يضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية
موعد أذان المغرب والتراويح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 فبراير
أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميا أسعار ومواصفات سلسلة Galaxy S26.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة
سعر بيع وشراء الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
هل تقضى الزكاة لمن تركها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب
اليوم .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء درعا جنوبي سوريا

هاجر ابراهيم

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل عن تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء محافظة درعا جنوبي سوريا.

وعقد وزير الخارجية في سوريا اجتماعًا مشتركًا مع المبعوث الأمريكي توم براك، تناول عددًا من الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التأكيد على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة على كامل ترابها الوطني.

أهمية الحفاظ على وحدة سوريا

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الحفاظ على وحدة سوريا ورفض أي محاولات للمساس بسيادتها، مشددين على ضرورة دعم مسار الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة بما يضمن استعادة دورها الكامل في مختلف المناطق.

اندماج «قسد» ضمن مؤسسات الدولة

وبحث الطرفان الخطوات العملية المتعلقة بملف اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، حيث جرى استعراض الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف بما يضمن وحدة القرار العسكري والأمني تحت مظلة الدولة.

وأكد الاجتماع أهمية التوصل إلى تفاهمات عملية تساهم في تعزيز الاستقرار في شمال وشرق سوريا، وتدعم مسار الحلول الوطنية الشاملة.


 


 

إسرائيل سوريا الاحتلال

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

ضبط سائق يسرق جزء من السولار عهدته

من خلال منظومة التتبع GPS.. ضبط سائق يسرق جزءا من السولار عهدته

وزير البترول خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول

وزير البترول: خطة خمسية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات بالقطاع

سوق الأسهم السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

بالصور

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

