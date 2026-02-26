مران خاص.. دونجا ينشر صورا جديدة.. شاهد

شارك نجم الهلال السعودي اللاعب نبيل عماد دونجا صورا جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

دونجا

وظهر دونجا في الصور من مرانه الخاص بفريق الهلال السعودي بعد انتقالية.

وكان قد استطاع نادي الزمالك تحصيل مبلغ 800 ألف دولار من نادي النجمة السعودي في صفقة بيع نبيل عماد دونجا خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ووصل لخزينة نادي الزمالك مبلغ 800 ألف دولار خلال الساعات الماضية لتبدأ إدارة الكرة في دفع راتب شهرين من مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وقرر الزمالك صرف عدد من المكافات عن المباريات السابقة والاستعدادا للانتظام في دفعهم خلال المباريات القادمة.