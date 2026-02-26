مواعيد مباريات الجوله ال 20 من بطولة الدوري المصري

أيام وتبدأ مباريات الجوله ال ٢٠ من بطولة الدوري المصري حيث تستهل الجوله بمواجهة الاهلي و زد علي استاد القاهرة الدولي.
وتختتم الجوله بمواجهة الاتحاد السكندري وغزل المحلة علي ملعب استاد الاسكندرية
مواعيد مباريات الجوله ال ٢٠ من بطولة الدوري المصري
السبت 28 فبراير
-الإسماعيلي × الجونة في تمام الساعه 9:30 مساء علي استاد الإسماعيلية.
-طلائع الجيش × حرس الحدود في تمام الساعه 9:30 مساء علي استاد جهاز الرياضة العسكري.
-الأهلي × زد في تمام الساعه 9:30 مساء علي استاد القاهرة.
-وادي دجلة × سيراميكا كليوباترا في تمام الساعه 9:30 مساء علي استاد السلام.
الأحد 1 مارس
-إنبي × المصري في تمام الساعه 9:30 مساء علي استاد السويس الجديد.
-بيراميدز × الزمالك في تمام الساعه 9:30 مساء علي استاد الدفاع الجوي.
-مودرن سبورت × بتروجت في تمام الساعه 9:30 مساء علي استاد القاهرة
-البنك الأهلي × سموحة في تمام الساعه 9:30 مساء علي استاد هيئة قناة السويس
الإثنين 2 مارس
-الاتحاد السكندري × غزل المحلة في تمام الساعه 9:30 مساء علي استاد الإسكندرية