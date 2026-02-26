قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت الفنانة بشرى رفضها لفكرة إعلان أي فنان عن نفسه باعتباره «رقم واحد» أو «الأعلى أجرًا»، مشددة على أنها ستختلف مع أي ممثل يطلق مثل هذه التصريحات، حتى لو كان من أصدقائها المقربين.

وجاءت تصريحاتها خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» المذاع عبر قناة قناة النهار.

تعليق على تصريحات أحمد العوضي

وأشارت بشرى إلى أن هذا النوع من التصريحات يفتقد للمعايير الموضوعية، في إشارة إلى ما قاله الفنان أحمد العوضي حول كونه «رقم واحد» والأعلى أجرًا.

وتساءلت: «هتتحسب إزاي؟ ومين اللي بيحدد؟ مفيش مقياس أمين ولا مؤسسة تقدر تقول مين رقم واحد»، مؤكدة أن الساحة الفنية لا تخضع لمعادلة حسابية واضحة يمكن من خلالها حسم مثل هذه الألقاب.

الجمهور والنقاد هم الفيصل

وأضافت أن الأفضلية الفنية لا تُمنح بالتصريحات، وإنما يحددها الجمهور والنقاد، لافتة إلى أنها سبق أن عبّرت عن هذا الموقف في أغنية قدمتها سابقًا بشأن الفنان محمد رمضان، مؤكدة أن إطلاق مثل هذه التصريحات لا ترى له داعيًا.

كما أوضحت أنها تابعت أعمال أحمد العوضي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، ووصفتها بأنها أعمال جيدة وحققت نجاحًا ملحوظًا، متمنية له دوام التوفيق في مسيرته الفنية.

نجوم الصف الأول والجيل الجديد

وكشفت بشرى عن رؤيتها لتصنيف النجوم حاليًا، معتبرة أن هناك أكثر من اسم يستحق صدارة المشهد، مشيرة إلى أن الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز من أبرز نجوم الصف الأول في الوقت الراهن.

أما على مستوى الجيل الجديد من الفنانات، فأكدت أن أمينة خليل تتصدر المشهد حاليًا، وقبلها كانت النجمة نيللي كريم في موقع الصدارة، وفق رؤيتها.

الفنانة بشرى أحمد العوضي امنية خليل

